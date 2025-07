Suri show-maadleja ja näitleja Hulk Hogan

Hogan suri südameseiskumise tagajärjel.

1953. aastal sündinud Hogan alustas professionaalse maadlejana 1970. aastate lõpus. Laiema tuntuse saavutas ta 1980. aastatel, kui liitus Ameerika Ühendriikide organisatsiooniga World Wrestling Federation (WWF), mis on tänapäeval tuntud nime all WWE. Hoganist kujunes kiiresti WWF-i üks keskseid esinejaid.

Tema populaarsus kasvas eriti 1984. aastal, kui ta võitis oma esimese maailmameistritiitli. Hoganit peeti show-wrestlingu esimeseks superstaariks ning 1990. aastatel liikus ta edasi konkurendi World Championship Wrestlingu (WCW) ridadesse. Kokku võitis Hogan kahes sarjas MM-tiitli 12 korral, eriti meeldejääv oli tema rivaliteet Andre the Giantiga.

1980. aastate teisel poolel alustas Hogan tegevust ka filminäitlejana. Tema esimene suurem filmiroll oli 1982. aasta filmis "Rocky III", kus ta kehastas kõrvaltegelast nimega Thunderlips. Edaspidi mängis ta peamiselt märuli- ja perefilmides, näiteks "No Holds Barred" (1989), "Suburban Commando" (1991) ja "Mr. Nanny" (1993). Lisaks esines ta 2000-ndatel tõsielusaates "Hogan Knows Best", mis kajastas tema pereelu.