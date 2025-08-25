Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

Lõuna-Korea režissööri kirjutatud ja lavastatud romantilise komöödia peaosades astuvad üles Pedro Pascal, Dakota Johnson ja Chris Evans.

Teise uustulijana leiame tabelist Saksa ja Ühendkuningriigi koostöös valminud ralli-animatsiooni "Suur võidusõit läbi Euroopa", mis kogus avanädalavahetusel üle 1800 külastuse.

Uute filmide vahel hoiab teist kohta "Pahalased 2", mis on nelja nädalaga kogunud üle 34 000 külastuse. Üheksandat nädalat püsib tabelis "F1 film", mida on selle aja jooksul käinud vaatamas üle 53 000 külastuse.