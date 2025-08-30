Lavastus "Un_stus" viib vaataja rännakule läbi põlvkondade ja kehalise mälu

Lavastus keskendub sellele, kuidas uue algus eeldab julgust lasta vanal lõppeda. Teos kutsub publikut osalema tundlikul sisemisel rännakul läbi põlvkondade, unistuste ja kehalise mälu: mis saab unistustest, mida kunagi täide ei viida? Kas need elavad edasi vaevukuuldavate helide või tantsimata tantsudena?

Lavastuses ühendatakse helide maailm koreograafia ja installatsioonikunsti elementidega.

"Olen aru saanud, et nüüdisaegse – ja tõepoolest nüüdisaegse! – muusikateatri lavastusi tuleb Eestis lavale harva. Selles vallas tegutseb muidugi teisigi, kuid viimasel ajal on olnud just multitalent Astra Irene Susi südameasi ja ambitsioon anda sellele žanrile uus hingamine. Üheaegselt teatrilooja ja heliloojana on tal selleks suurepärased eeldused," lausus Südalinna teatri kunstiline juht Dmitri Petrenko.

Lavastuses astuvad üles muusik, laulja ja helilooja Maarja Nuut, sopran Annabel Soode, drag- ja performance-kunstnik Mikk Lahesalu ning lavastaja, näitleja ja helilooja Astra Irene Susi. Lavastuse osa on ka heli- ja valguskunstnik Kalle Tikase loodud unikaalne ruumiinstrument ning kunstnike Anne Daniela ja Paul Rodgersi kineetiline installatsioon.

Lisaks Susile aitavad lavastuse loomisele kaasa dramaturgiline mõttekaastlane Elo Valner, kostüümikunstnik Kertu Seestrand, grimmikunstnik Karoliina Villem, valguskunstnik Siim Reispass ning toimetaja ja produktsiooni assistent Olivia Soans.

Etendused toimuvad Südalinna teatri ringlaval kolmel päeval, 30. ja 31. augustil ning 2. septembril.