Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga

Kirjanduslike kolmapäevade 63. hooaja avaõhtul tuuakse lavale noorkirjandus: musta laega saalis tähistab 20. sünnipäeva ajakiri Värske Rõhk. Vestlusringis osalevad ning katkendeid Värske Rõhu juubelikogumikust "Sa peaksid rohkem lugema" esitavad Mirjam Parve, Margit Lõhmus, Gregor Kulla ja e. g. s.

"Sa peaksid rohkem lugema" koondab ajakirjas aastatel 2013 kuni 2025 ilmunud ilukirjanduslikke mõttepäevikuid.

Vestlust juhib ajakirja tegevtoimetaja Saara Liis Jõerand, muusikalisi vahepalu pakub Tiina Tubli. Sündmus algab kell 18.

Kirjanduslikud kolmapäevad on Eesti kõige pikema ajalooga kirjandussündmuste sari, mis jätkub elujõuliselt tänaseni. Esimene kirjanduslik kolmapäev toimus Tallinna vastvalminud kirjanike majas 17. aprillil 1963 ning sarja üritusi külastati usinalt ka 1970–1980. aastatel.

Eesti taasiseseisvumise järel langesid kolmapäevad mõneks ajaks varjusurma, kuni kirjanike liit need 1997. aastal oma 75. sünnipäeva puhul taaselustas.