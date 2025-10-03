X!

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

Kirjandus
Saara Liis Jõerand
Saara Liis Jõerand Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Kirjandus

Alates 1. novembrist alustab Värske Rõhu peatoimetajana tööd Saara Liis Jõerand, ajakirja eelmine peatoimetaja Hanna Linda Korp juhtis väljaannet alates 2020. aastast.

Sihtasutuse Kultuurileht valimiskomisjon valis ajakirja Värske Rõhk peatoimetaja konkursile laekunud nelja avalduse ja kahe lõppkandidaadi hulgast kirjandusajakirjale uue peatoimetaja, kelleks saab järgmiseks viieks aastaks senine tegevtoimetaja Saara Liis Jõerand. Lisaks ajakirja juhtimisega seotud ülesannete täitmisele hakkab Jõerand toimetama ka kriitikakülgi.

Valimiskomisjoni kuulusid Eesti Kirjanike Liidu, SA Kultuurilehe, Värske Rõhu toimetuse ja kolleegiumi ning autorite esindajad.

Värske Rõhk on kirjandusajakiri, mis keskendub noorte autorite loomingu avaldamisele. Ajakiri loodi 2005. aastal, esimene peatoimetaja oli Priit Kruus, hiljem on väljannet juhtinud veel ka Lauri Eesmaa, Carolina Pihlegas ja Hanna Linda Korp.

Ajakirja andis esmalt välja Eesti Kirjanduse Selts (2005–2006), seejärel MTÜ Värske Rõhk (2007–2014). Aastast 2015 annab Värsket Rõhku välja Sihtasutus Kultuurileht.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

14:41

Kristiina Alliksaar: konteksti kultuurieelarve lugemiseks

13:51

Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.10

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

01.10

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

02.10

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

10:34

Galerii: Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

09:59

An-Marlen: hakkasin endast kui muusikust mõtlema pigem hiljuti

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

02.10

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

01.10

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

02.10

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo