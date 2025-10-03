Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

Sihtasutuse Kultuurileht valimiskomisjon valis ajakirja Värske Rõhk peatoimetaja konkursile laekunud nelja avalduse ja kahe lõppkandidaadi hulgast kirjandusajakirjale uue peatoimetaja, kelleks saab järgmiseks viieks aastaks senine tegevtoimetaja Saara Liis Jõerand. Lisaks ajakirja juhtimisega seotud ülesannete täitmisele hakkab Jõerand toimetama ka kriitikakülgi.

Valimiskomisjoni kuulusid Eesti Kirjanike Liidu, SA Kultuurilehe, Värske Rõhu toimetuse ja kolleegiumi ning autorite esindajad.

Värske Rõhk on kirjandusajakiri, mis keskendub noorte autorite loomingu avaldamisele. Ajakiri loodi 2005. aastal, esimene peatoimetaja oli Priit Kruus, hiljem on väljannet juhtinud veel ka Lauri Eesmaa, Carolina Pihlegas ja Hanna Linda Korp.

Ajakirja andis esmalt välja Eesti Kirjanduse Selts (2005–2006), seejärel MTÜ Värske Rõhk (2007–2014). Aastast 2015 annab Värsket Rõhku välja Sihtasutus Kultuurileht.