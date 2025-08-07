Arvustus. Kuigi homme on maailma lõpp – istutame täna ühe puu

Arvustus kirjutatakse 15. aprillil aastal 2125. Noored avastavad Arne Merilaide teose "Puuinimesed" ja leiavad selle vahelt oma esivanemate märkmed. Taibates, et romaani tulevikudüstoopia toimub ajas, milles nad praegu elavad, otsustavad nad vanadega dialoogi astuda, sest aastal 2025 on arvustuse kirjutamine seletamatutel põhjustel pooleli jäänud.

"Vanavana oli mu vanaemale ütelnud, et ükskord saab veel nalja, kui lugejateni jõuavad ta pajatused puudest kui inimestest. Kohtutakse jumalast teise persooniga: ise väärikas professor, aga oma teises elus mingi mullamutt." (lk 7)