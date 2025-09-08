X!

Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid

Tänavu antakse kaheksandat korda välja August Sanga nimeline tõlkeluule auhind. Auhind määratakse tõlgitud luuletuse eest, mis on ilmunud viimase aasta jooksul.

Žürii koosseisus Mirjam Parve (esiisik), Kaisa Ling ja Mart Velsker otsustas 2025. aasta August Sanga nimelise luuletõlke auhinna nominentideks määrata järgmised tõlkijad luuletustega:

Contra, latgali keelest
Ligia Purinaša, "natsionalism"
raamatust "Nuuq perämädseq perismaalasõq. Tī padējī īzemīši". Veel Putru, 2025.

Hanneleele Kaldmaa, inglise keelest
Annemarie Ní Churreáin, "Hümn kõigile rahututele tüdrukutele"
ajakirjast Värske Rõhk nr 94.

Aare Pilv, vene keelest
Ljudmila Hersonskaja, "maja unes"
ajakirjast Looming 3/2025.

Ülar Ploom, itaalia keelest
Francesco Petrarca, Sonett XXXV
ajakirjast Vikerkaar 10–11/2024.

Ilze Tālberga, läti keelest.
Inga Pizāne, "Ma astusin laeva"
raamatust "Ik vakaru es novelku no sevis pilsētu. Iga õhtu võtan endalt linna seljast". Veel Putru, 2025.

Anna Verschik, ukraina keelest
Julia Mussakovska, "* Õitseb magnoolia võõras aias"
raamatust "Kas rabelen välja sellest tusast?". EKSA, 2025. 

Katrin Väli, vene keelest
P. I. Filimonov, "Mul kama kui me ajalukku läheme"
raamatust "Sinu siluett akna taustal". EKSA, 2025.

Auhind antakse üle tõlkijate päeva pidulikul aktusel, mis toimub 30. septembril Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

