August Sanga nimelise luuletõlke auhinna pälvis Mirjam Parve

"Traagilise saatusega ungari autori lüürilisus ning elu, surma ja armastuse vahel kiikumine on eesti keelde ümber pandud suure kaasaelamisega," kommenteeris žürii esimees Tõnis Vilu.

"Luuletusest kumab väsimustundest hoolimata läbi hubisev usk asjade headusesse, laual "heliseb poolik suhkrutükk" ja veeklaas kõliseb õnnest. Ent argisena tunduva stseeni tõstab kõrgustesse sügav armastus, aga ka selle vastaspooleks olev teatud kaugus – luuletus lõpeb kirjeldusega lähedase jahtunud peopesast… Teades, et "Otsisklev ood" on kirjutatud Teise maailmasõja ajal, kui autor oli oma juudi päritolu tõttu mitu korda sunnitööl, ja aasta enne tema hukku, ei olnud selle tunde võimalikult täpne ja algmaterjali austav edasi andmine tõlkijale kindlasti ei emotsionaalselt ega vaimselt kerge. Siiski on see äärmiselt õnnestunud," sõnas Vilu.

Auhinda annab välja SA Kultuurileht ja seda toetab Eesti Kultuurkapital. Žüriisse kuulusid Tõnis Vilu (esimees), Katrin Hallas ja Elin Sütiste. Auhind anti üle Tallinnas AnkruSAALis.