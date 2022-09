August Sanga nimelise luuletõlke auhinna pälvis Paul-Eerik Rummo

Žürii liikme Julius Ürdi sõnul on ""Teine luuletus" pärit noorepoolse Paavo Haavikko soome modernistliku luule tippkogust "Talvepalee" (1959), mille mõjuvälja Soomes on võrreldud T. S. Elioti "Ahermaa" (1922) omaga Euroopa luules. Mõlemad nimetatud luuletused on tähendusrikkad Paul-Eerik Rummo tõlkijateel. Tsüklit kannab püüd taibata ja kirjeldada luulemina toimekust, sõnataiu ülevust ja pidevust maailma segadikus. Kust leida korrastatust entroopia valitsemisajal? Kuidas astuda vastu kaose vohamisele? Kuidas pääseda iseenda juurde tahtlikult/tahtmatult süüdatud maailmas? Kuidagi peegeldub siin mitmik- või paralleelmaailmade idee, mis tollastel füüsikutelgi veel meeleski ei mõlkunud. Võimalik üle- ja väljahüppamine olemasolevast, ilma et luule ja luulemina kaduma läheks. Tõlge on nõtke, loomutruu ja vormitundlik."

Auhinda annab välja SA Kultuurileht, žürii koosseisu kuulusid Peeter Sauter (esimees), Julius Ürt ja Eda Ahi.

Preemia nominendid olid ka Vahur Aabrams, Elo Viiding, Doris Kareva, Mathura, Triin Paja, Joel Sang ja Kullo Vende. Varem on preemia pälvinud Märt Väljataga, Carolina Pihelgas, Hendrik Lindepuu ja Järvi Kokla.