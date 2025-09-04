X!

Suri Itaalia moelooja Giorgio Armani

Giorgio Armani
Giorgio Armani Autor/allikas: SCANPIX/JULIEN DE ROSA/AFP
Itaalia moelooja Giorgio Armani suri 91-aastasena, teatas tema nime kandev moemaja.

Legendaarse moekunstniku ja Armani moemaja asutaja surmast teatas Armani Grupp, kes lisas, et mees töötas ka oma elu viimastel päevadel. "Lõputu kurbusega teatab Armani Grupp oma looja, asutaja ja väsimatu liikumapaneva jõu, Giorgio Armani, lahkumisest," seisis ettevõtte avalduses.

1934. aastal Põhja-Itaalias Piacenza linnas sündinud Armani proovis alguses kätt meditsiinis. Pärast kolme aastat õpinguid liitus ta 1953. aastal sõjaväega ja töötas Verona sõjaväehaiglas. 1957. aastal asus ta tööle müüjana ühes Milaano kaubamajas, kuhu ta jättis jälje Soome firma Marimekko toodete esitlemisega. Hiljem hakkas Armani meesteriiete müügijuhiks.

Giorgio Armani oli üks maailma kuulsamaid ja austatumaid moedisainereid. Ta asutas oma moemaja 1975. aastal ning sai kuulsaks oma elegantse ja minimalistliku stiili poolest.

Ta ühendas disaineri loovuse ärimehe taiplikkusega, juhtides ettevõtet, mille aastakäive oli umbes 2,3 miljardit eurot, iseloomustab teda Reuters.

Armani brändi rõivaid on punastel vaipadel kandnud nii Julia Roberts ja Leonardo DiCaprio kui ka Lady Gaga ja Margot Robbie. Hetkel hinnatakse Armani Groupi väärtuseks 8,6 miljardit eurot.

Armani mood jõudis staaride seljas ka filmidesse. Näiteks on Armani valmistatud Batmani kostüüm, mida kandis superkangelast kehastanud Christian Bale.

Armanil oli juba mõnda aega tervisega probleeme ning juunis pidi ta puuduma Milanos toimuval meeste moenädalal oma ettevõtte moeetendustelt. See oli tema karjääri jooksul esimene kord, kui ta mõnelt oma ettevõtte moešõult puudus.

Armani oli tuntud selle poolest, et jälgis hoolikalt iga detaili oma kollektsioonis ning igas ettevõtte aspektis — alates reklaamist kuni modellide juuste korrastamiseni enne lavale minekut.

Ettevõtte teatel seatakse laupäeval ja pühapäeval Milanos üles matusetuba, millele järgneb privaatne matus määramata kuupäeval.

Toimetaja: Valner Väino, Neit-Eerik Nestor

Allikas: Reuters

