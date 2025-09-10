X!

Galerii: publikurekordi teinud Station Narva kogus üle 5300 külastuse

Tommy Cash festivalil Station Narva 2025
Möödunud nädalavahetusel Narvas kaheksandat korda toimunud muusika- ja linnafestival kogus nelja päeva jooksul rekordilised 5314 külastust.

Festivali muusikaprogramm toimus 5. ja 6. septembril Narva Muuseumis ajaloolises Hermanni linnuses ja klubis Ro-Ro. Esinejate seas olid nii kohalikud tegijad Tommy Cash, Nublu koos erikülalitsega ja Duo Ruut kui ka Briti elektroonilise muusika suunanäitajad The Orb ja Tim Reaper, Taani indiebänd Efterklang, Soome tõusev poptäht OLGA jt.

Ida-Viru päritolu muusikuid esindasid modernse metali bänd Pale Alison ja DJ-rühmitus purpur Narvast ning alternatiivroki ja hiphopi produtsent Beid Sillamäelt.

Festivali avasid Rugodivi kultuurimajas meeleoluka kontserdiga vokaalansambel Estonian Voices ja maja laulustuudio Magic Land noored liikmed ning arutelupäeva BAZAR debatt "Kandidaate loetakse sügisel".  

Päevastel tasuta linnalava kontsertidel esinesid teiste seas Taani bänd Efterklang koos Narva eesti keele maja tandemkooriga Narva Muuseumi Läänehoovis ja Ukraina muusik Maryana Klochko Stockholmi väljakul, kus avati ka tema kaasmaalasest skulptori Ihor Tkatšivskõi metall-lehtedest teos "The Joy of Being Human".  

Järgmine Station Narva toimub 3.–6. septembril 2026 Narva Muuseumis ja üle linna.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

