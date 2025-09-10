„Klassikatähed“ toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

2013. aastal käivitunud "Klassikatähed" jõuab vaatajate ette ETV, Klassikaraadio ja Eesti Kontserdi koostöös. Eesti Kontserdi juhatuse liikme Kertu Orro sõnul on "Klassikatähed" noortele muusikutele harukordne võimalus astuda korraga nii lavale kui ka kaamerate ette, tuues oma ande nähtavale kogu Eestile. "Meie jaoks on oluline, et iga osaleja kogemus ei piirdu ainult konkursi või telesaatega, vaid avardab noorte loomingulist mõtlemist ja kasvatab enesekindlust tulevaseks muusikuteeks. See sari seob publiku, televaatajad ja kontserdisaalid uue põlvkonna talentidega viisil, mis sillutab muusikale värske kõlapinna ning kinnitab, et klassika on elav ja pidevalt uuenev kunst," sõnas Orro.

ERR-i elamusaadete juhi Karmel Killandi sõnul naaseb saade ETV ekraanile paljude osapoolte ühise pingutuse tulemusel. "Just Arvo Pärdi juubeliaastal on uhke tõdeda, et meil on ka andekas järelkasv olemas. Nimelt on eelmiste aastate klassikatähed laias maailmas kuulsates orkestrites ning kõrgkoolides juba Eestile palju tähelepanu toonud ning ühiskonnas on tekkimas arusaamine, kuidas panustamine noorte annete märkamisse ning muusikaharidusse on midagi, mis on investeering Eesti tulevikku. Saatel "Klassikatähed" on sellel teljel kanda väga oluline roll, sest teeme noored läbi televisiooni kiiresti tuttavaks, õpetame oma tugevustest rääkima ning anname pinge talumisel asendamatu kogemuse, mida nad maailmas läbilöögiks hädasti vajavad. Meil on väga hea meel, et seda on märgatud," sõnas Killandi.

"Klassikatähtede" uus hooaeg algab ETV-s 28. septembril. Koos ETV-ga vahendab muusikavõistlust Klassikaraadio. Saatesarja uus hooaeg koosneb neljast televoorust, kontserdivoorust ja finaalsaatest Estonia kontserdisaalis. Esmakordselt ei lange hooaja vältel ükski osaleja välja ja kõik telekonkursile pääsenud võistlejad saavad oma oskusi näidata ka finaalsaates, kus lavale tuleb astuda koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

Võistlusele kandideeris tänavu rekordarv noori muusikuid, kokku 31. Neist 18 kutsus eelžürii esinema Estonia kontserdisaali, kus tihedas konkurentsis valiti saatesse võistlema kuus noort muusikut.

"Klassikatähed 2025" saates osalevad kitarrist Harald Trass Kölni muusikaakadeemiast, klarnetimängija Isabella Runge Šotimaa kuninglikust konservatooriumist, flöödimängija Tuule-Helin Krigul Sibeliuse akadeemiast ning sopran Annabel Soode Eesti muusika- ja teatriakadeemiast. Võistluse noorimad tulevad Tallinna muusika- ja balletikoolist – löökpillimängija Karl Martin Tombak ja Ukraina juurtega pianist Havryil Sydoryk.