X!

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

Muusika
„Klassikatähed“ toob publiku ette kuus andekat noort muusikut
„Klassikatähed“ toob publiku ette kuus andekat noort muusikut Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Muusika

Tänavu 70. sünnipäeva tähistav ETV toob pärast viieaastast pausi septembri lõpus vaatajate ette ainulaadse originaalformaadi, klassikalise muusika võistluse "Klassikatähed".

2013. aastal käivitunud "Klassikatähed" jõuab vaatajate ette ETV, Klassikaraadio ja Eesti Kontserdi koostöös. Eesti Kontserdi juhatuse liikme Kertu Orro sõnul on "Klassikatähed" noortele muusikutele harukordne võimalus astuda korraga nii lavale kui ka kaamerate ette, tuues oma ande nähtavale kogu Eestile. "Meie jaoks on oluline, et iga osaleja kogemus ei piirdu ainult konkursi või telesaatega, vaid avardab noorte loomingulist mõtlemist ja kasvatab enesekindlust tulevaseks muusikuteeks. See sari seob publiku, televaatajad ja kontserdisaalid uue põlvkonna talentidega viisil, mis sillutab muusikale värske kõlapinna ning kinnitab, et klassika on elav ja pidevalt uuenev kunst," sõnas Orro.

ERR-i elamusaadete juhi Karmel Killandi sõnul naaseb saade ETV ekraanile paljude osapoolte ühise pingutuse tulemusel. "Just Arvo Pärdi juubeliaastal on uhke tõdeda, et meil on ka andekas järelkasv olemas. Nimelt on eelmiste aastate klassikatähed laias maailmas kuulsates orkestrites ning kõrgkoolides juba Eestile palju tähelepanu toonud ning ühiskonnas on tekkimas arusaamine, kuidas panustamine noorte annete märkamisse ning muusikaharidusse on midagi, mis on investeering Eesti tulevikku. Saatel "Klassikatähed" on sellel teljel kanda väga oluline roll, sest teeme noored läbi televisiooni kiiresti tuttavaks, õpetame oma tugevustest rääkima ning anname pinge talumisel asendamatu kogemuse, mida nad maailmas läbilöögiks hädasti vajavad. Meil on väga hea meel, et seda on märgatud," sõnas Killandi.

"Klassikatähtede" uus hooaeg algab ETV-s 28. septembril. Koos ETV-ga vahendab muusikavõistlust Klassikaraadio. Saatesarja uus hooaeg koosneb neljast televoorust, kontserdivoorust ja finaalsaatest Estonia kontserdisaalis. Esmakordselt ei lange hooaja vältel ükski osaleja välja ja kõik telekonkursile pääsenud võistlejad saavad oma oskusi näidata ka finaalsaates, kus lavale tuleb astuda koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

Võistlusele kandideeris tänavu rekordarv noori muusikuid, kokku 31. Neist 18 kutsus eelžürii esinema Estonia kontserdisaali, kus tihedas konkurentsis valiti saatesse võistlema kuus noort muusikut.

"Klassikatähed 2025" saates osalevad kitarrist Harald Trass Kölni muusikaakadeemiast, klarnetimängija Isabella Runge Šotimaa kuninglikust konservatooriumist, flöödimängija Tuule-Helin Krigul Sibeliuse akadeemiast ning sopran Annabel Soode Eesti muusika- ja teatriakadeemiast. Võistluse noorimad tulevad Tallinna muusika- ja balletikoolist – löökpillimängija Karl Martin Tombak ja Ukraina juurtega pianist Havryil Sydoryk.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:19

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

14:56

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

14:41

Galerii: publikurekordi teinud Station Narva kogus üle 5300 külastuse

13:42

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

13:24

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

13:10

EKA tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia

12:29

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

12:01

Andrus Kasemaa avaldas uue romaani "Minu kangelased"

11:52

Tuleval aastal astub Tallinnas taas üles Godspeed You! Black Emperor

11:34

Pildid: Rakvere teater toob esmakordselt Eestis lavale "Elevantmehe"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

09.09

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

12:29

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

09.09

Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

09.09

Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

09.09

In memoriam Enn Põldroos

08.09

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

13:24

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

08.09

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo