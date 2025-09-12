Jaak Allik: koondatud näitlejad on Südalinna teatri kullafond

Südalinna teatri riiklikku toetust kärbitakse 15,5 protsenti ehk 400 000 euro võrra. Kokku koondatakse 25 ametikohta – lisaks näitlejatele ka 17 administratiivtöötajat. ERR-ile teadaolevalt said näidlejatest koondamisteate Aleksandr Ivaškevitš, Natalia Murina, Aleksandr Okunev, Jekaterina Kordas ja Larissa Savankova, kes andsid teatrile loa oma nime välja öelda.

Südalinna teatri juht Anne-Li Päiv selgitas ERR-ile, et teatri uus struktuur kinnitati neljapäeval toimunud nõukogu koosolekul. "Vanas struktuuris oli meil 120 kohta. Tõsi küll, täidetud oli 103. Uues struktuuris on 85 kohta. Vahe on kohutavalt suur."

Südalinna teatri nõukogu esimees Margus Allikmaa sõnas, et personali vähendamine on peaaegu ainus võimalus, kuidas teatri eelarve tasakaalu viia. "Me teame, et teatri kuludest lõviosa moodustavad personalikulud," märkis ta. Lisaks on Allikmaa sõnutsi aastaid räägitud sellest, et Vene teatri isikukoosseis on palju suurem kui teistel Eesti teatritel ning see tuleb teiste riigiteatritega tasakaalu viia.

"Ja nüüd kui teater sai Südalinna teatriks ja eelarve viidi võrdseks teiste teatritega – veel isegi mitte päris võrdseks teiste teatritega nagu Ugala, Rakvere, aga ikkagi lähedaseks nende teatrite eelarvetega –, siis lõpuks tuli see samm ära teha ja koosseis viia sama suureks, kui teistel Eesti teatritel on, et kõik tegutseksid võrdsetel tingimustel. Me ei saa luua ühele teatrile eelarve ega rahaga suuri eeliseid," rääkis Allikmaa.

Koondatud näitlejate lepingud lõppevad detsembris. Kõigile koondatutele pakub teater võimalust oma seniseid rolle rolli- või käsunduslepingu alusel edasi mängida. "Kõik võtsid mõtlemisaega, mis on arusaadav," lausus Päiv.

Otsuse, kes trupis jätkab ning kes mitte, tegi teatri loominguline juht Dmitri Petrenko. Ta võttis valikut tehes muu hulgas arvesse seda, kuidas meeskonnas töötatakse ja kaasaegset teatrit mõistetakse.

"Kriteeriumid, mille alusel me valisime, on loomulikult väga subjektiivsed, sest see on teater, kuid ma usun, et kokkuvõttes annavad need objektiivse pildi. Kriteeriumeid on palju. Need kõik puudutavad inimese professionaalsust ja tema võimet protsessis osaleda, õppida, mõista tänapäeva teatrit, soovi ja valmisolekut meeskonnas töötada, partnerit austada ja uutes tingimustes töötada. Iga juhtum on muidugi individuaalne," selgitas ta.

Petrenko lisas, et kuulsus ja populaarsus ei saa olla peamised kriteeriumid näitlejate koondamise või hoidmise otsustes. Tema hinnangul tuleb publik teatrisse eelkõige häid lavastusi vaatama. "Ma austan publikut, kes armastab teatud artiste, kuid kuulsus ja tunnustus ei saa olla peamised kriteeriumid kellegi koondamiseks või hoidmiseks."

Südalinna teatri endine nõukogu esimees Jaak Allik suhtub Petrenko otsusesse kriitiliselt.

"Ma olen täielikus hämmingus. Ma tean seda maja erinevates ametites ligi 50 aastat, olen siia palju kordi peanäitejuhti otsinud – mõnikord õnnestunumalt, mõnikord mitte. Aga nüüd on siin peanäitejuht, kes tuli siia kaks aastat tagasi Riiast, on välja lasknud ühe lavastuse, mis on publiku seas läbi kukkunud ja võetakse oktoobris juba maha, ja ta on otsustanud lahti lasta selle teatri kullafondi. Need nimed on toonud sellele teatrile aastakümnete jooksul kassa ja publiku. Seda on raske kommenteerida, nagu oleks diversioon sooritatud selle teatri vastu," sõnas Allik.

Alliku sõnul peab kunstiline juht arvestama sellega, et teatris töötavadki keerulise iseloomuga inimesed.

"Teatris peavadki keerulise iseloomuga [inimesed] olema. Milleks omada teatris lihtsameelseid? Nad on ka laval lihtsameelsed," leiab Allik. "Kõigis teatrites väga keerulise iseloomuga inimesi. Ma olen 12 aastat Ugalat juhtinud. Alati olid keerulised inimesed. Teatri peanäitejuhi roll on nagu lasteaiakasvataja roll, aga need on andekad inimesed. Mida keerulisem, seda andekam. See on ju üldtuntud tõde."

Alliku sõnul peavad teatri direktor, nõukogu ja ministeerium otsustama, kas Petrenko peaks loomingulise juhina jätkama või mitte. "Kas jätkata selle peanäitejuhiga, kes ei soovi töötada oma teatri parimate näitlejatega või mitte. Siin teist väljapääsu ma ei näe."