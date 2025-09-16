Improteater Impeerium toob lavale uue krimiformaadi

Uus improformaat jõuab esimest korda Impeeriumi lavale 10. oktoobril. "Kriminull" ühendab krimikirjandusele omase pingelise süžee ja improteatri ettearvamatu loovuse. Igal õhtul sünnib laval kordumatu ilma eelkirjutatud stsenaariumita krimipõnevik. Kes on süüdi? Millised vihjed juhivad tõeni? Seda ei tea keegi, isegi mitte näitlejad.

Uue formaadi loomisel on trupile toeks olnud tunnustatud impromeister Laura Doorneweerd-Perry Hollandist, kes on improteater Impeeriumi loomejuhi Merilin Kirbitsa sõnul aidanud kujundada etenduse tugevaks nii sisult kui vormilt.

Lisaks sellele jätkub ka sel hooajal koomiliste sketšide õhtu. Nooremale vaatajaskonnale on loodud "Naljakate juhtumuste päev" – kogupere improkomöödia, kus mängitakse lühivormi mänge, improviseeritud sketše ning kutsutakse lapsi kaasa mõtlema ja looma.