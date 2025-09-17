Suri muusik ja pedagoog Tiit Juurikas

Hinnatud muusiku, arranžeerija, ansamblijuhi ja pedagoogi lahkumisest teatasid lähedased.

Juurikas oli MUBA noodigraafika õppejõud. Juurika isa oli Võru muusikakooli asutaja Hendrik Juurikas. Tema lapsed on kontsertpianist Age Juurikas ning helilooja, klahvpillimängija ning džässmuusik Raun Juurikas.

2017. aastal külastas Tiit Juurikas koos lastega Klassikaraadio saatesarja "Dünastia":