Suri muusik ja pedagoog Tiit Juurikas

Tiit Juurikas
Tiit Juurikas
17. septembril lahkus 79-aastaselt meie hulgast muusikapedagoog ja muusik Tiit Juurikas (06.04.1946–17.09.2025).

Hinnatud muusiku, arranžeerija, ansamblijuhi ja pedagoogi lahkumisest teatasid lähedased.

Juurikas oli MUBA noodigraafika õppejõud. Juurika isa oli Võru muusikakooli asutaja Hendrik Juurikas. Tema lapsed on kontsertpianist Age Juurikas ning helilooja, klahvpillimängija ning džässmuusik Raun Juurikas.

2017. aastal külastas Tiit Juurikas koos lastega Klassikaraadio saatesarja "Dünastia":

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

