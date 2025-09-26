Kunstnik Henrik Hürden: edu tuleb vaid töö ja pühendumuse kaudu

Viimased seitse aastat prefessionaalse maalikunstnikuna tegutanud Henrik Hürden usub, et edu on iga inimese enda kätes. Tema sõnul on oluline leida oma kirg ja sellele pühenduda.

Kunstnik Henrik Hürden rääkis kultuurisaates "OP", et töötab hetkel suuremõõdulise akrüülmaali kallal, mida ta alustas juba suve alguses ning mis valmib samm-sammult Esna galerii kuldamistöökojas.

Hürdeni loomingut mõjutab tugevalt ümbritsev keskkond. "Mind valdavalt inspireerib ja ma kujutan naturaalse maailma ja tehisliku maailma konflikti ja ka harmooniat, mis tekib selle põrkumisel. Enamus minu taustad või siis referentmaterjal, mida ma kasutan, on minu enda fotod, ja enamus need fotod on siitkandist. Loodust siin jagub," kirjeldas ta.

Henrik Hürden on lõpetanud stsenograafia eriala ning leiab, et teater on tema loomingus jätkuvalt kohal. "Teater elab edasi minu maalides. Tegelikult mulle õudselt meeldis see eriala. Ma olen elu lõpuni tänulik kõikidele õppejõududele, kursusekaaslastele ja kunstiakadeemiale. Mina haarasin sealt koolist kaasa just sellise teatraalse lähenemise," sõnas ta.

Hürden rõhutas, et edu eeldab pühendumust. "Hetkel ma ütlen küll, et on väga hea elu. See on enda kätes. Tuleb tööd teha. Ükski asi ei tule kergelt ja ega minulgi samamoodi on see teekond olnud oma raskustega, aga ma olen saanud aru, et kui sa teed seda, mis on tõsiselt sinu kirg ja see, mis sind ennast huvitab, peabki olema huvi, hakkamist ja siis tuleb. See kõlab niimoodi, et see tõesti tuleb niisama sülle, aga tegelikult see ei ole nii. Kogu see protsess on töö vili," rääkis ta.

Tema loominguline eesmärk on näidata maailma enda pilgu läbi. "Ma usun, et mul on väga palju veidraid ja põnevaid mõtteid, mida lõuendile jäädvustada ja see kõik võiks jõuda ikkagi maailma laiali," ütles kunstnik.

"Ma tavaliselt reeglina oma maale ette üldse ei visandagi. See juhtub väga-väga harva. Mul tekib see visioon pähe. Mitte et ma kõike peast teeks, aga siis hakkabki pihta see teine osa minust, kus ma võtan jalgratta või lähen jalgsi loodusesse või kasvõi Tallinna vanalinna, teen fotosid, märkan detaile, vaatan ringi, mõtlen. Ja kui tuleb hea mõte, siis panen kirja," kirjeldas Hürden.

Lisaks maalimisele tegeleb ta ka jalgrataste ehitamisega. "Mul on need kahte leeri jaotunud. On need, mis on täiesti nullist ise tehtud – raamid keevitatud, enne seda pikk disainiprotsess paberil ja siis hakkab vaikselt pihta igasuguste juppide kogumine, planeerimine, torude laiali jaotamine. Teine suund on vanematest raamidest vanale uue hinge sisseandmine," selgitas ta.

Kuigi jalgrattad on tema teine suur kirg, jääb esikohale siiski maalikunst. "Maalimine on siiski minu töö, kirg number üks. Umbes seitse aastat olen professionaalse maalikunstnikuna töötanud. Rattad on olnud mu elus jooksvalt kogu aeg. See ehitamine on kuskil 15 aastat, kus võtsin kätte ja mõtlesin, et võiks ise proovida. Tuli välja ja siin ma olen. Nüüd juba vaikselt teen. Aga see on ikkagi hobi," märkis Hürden.