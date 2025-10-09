Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai

Akadeemia tõstis esile Krasznahorkai "kaasakiskuvat ja visionäärset loomingut, mis apokalüptilise terrori keskel kinnitab kunsti väge".

László Krasznahorkai sündis 5. jaanuaril 1954 Gyulas, Kagu-Ungaris. Ta on õppinud õigusteadust ning ungari keelt ja kirjandust. Pärast tööd toimetajana asus Krasznahorkai 1984. aastal tegutsema vabakutselise kirjanikuna.

Krasznahorkai debüteeris 1985. aastal romaaniga "Saatana tango" ("Sátántangó"), mis kujutab lagunevat kolhoosimaailma ja inimeste lootusetust postsotsialistlikus tühjuses. Lisaks on tema sulest ilmunud rahvusvaheliselt tunnustatud teosed nagu "The Melancholy of Resistance", "War and War", "Seiobo There Below".

Kasznahorkai loomingule on iseloomulikud mahukad, keerukad laused, sügav meditatiivsus ning düstoopilised motiivid. Tema teosed liiguvad ühiskondliku ruumi, ajaloo ja eksistentsiaalse tühjustunde vahel, sageli hõlmates apokalüptilisi või groteskseid elemente.

László Krasznahorkai on pärjatud paljude Ungari kirjandus- ja kultuuriauhindadega, 2015. aaastal pälvis ta ka rahvusvahelise Bookeri preemia.

2018. aastal ilmus Loomingu Raamatukogus Krasznahorkai jutustus "Viimne hunt", mille tõlkis eesti keelde Reet Klettenberg. "Saatana tango" ilmus eesti keeles 2019. aastal (tõlkija Siiri Kolka).

Béla Tarr on tema romaanide põhjal teinud mitu mängufilmi.

Nobeli kirjanduspreemia on üks maailma mainekamaid ja vanimaid kirjandusauhindu, mille asutas Rootsi leiutaja Alfred Nobel (1833–1896).

Esimene Nobeli kirjanduspreemia anti välja 1901. aastal. Aastate jooksul on tunnustuse pälvinud kirjanikud, luuletajad ja esseistid kogu maailmast, sõltumata nende rahvusest või kirjandusžanrist. Möödunud aastal pälvis preemia Lõuna-Korea kirjanik Han Kang.

Krasznahorkai on teine ungarlane, kellele Nobeli kirjanduspreemia määrati. 2002. aastal pälvis maineka auhinna Imre Kertész (1929–2016), kelle sulest on pärit teos "Saatusetus".

Nobeli preemia väärtus on 11 miljonit Rootsi krooni (u miljon eurot). Auhind antakse üle 10. detsembril, Alfred Nobeli surma-aastapäeval.