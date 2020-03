Kirjanduspreemia nominent Siiri Kolka: raamat paistab silma hullumeelse tekstiga

14. märtsil antakse välja Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad, kus ilukirjandusliku tõlke võõrkeelest eesti keelde kategoorias on teiste hulgas nomineeritud ka Siiri Kolka tõlkega László Krasznahorkai teosest "Saatana tango". ERR kultuuriportaalile antud intervjuus avas nominent teose sisu ning rääkis, miks arvatakse, et teos on sünge ja rusuv.

Romaan "Saatana tango" on kirjutatud 1970. aastate lõpul mitme aasta jooksul. "Väidetavalt mõtles kirjanik seda teost kirjutades, et loob elu esimest ja ühtlasi viimast teost, kuid pärast seda on ta avaldanud palju raamatuid," avas teose autori tausta nominent ja lisas, et raamatus kajastub kirjaniku mõte, et ta loob oma ainukest teost. "On näha, et tekst on põhjalikult läbi töötatud."

László Krasznahorkai on Ungari kirjanik, kes sündis 1954. aastal. "Raamatu tegevus toimub autori sünnikohas ja selle ümbruses. Ise pidas ta seal valvuri ametit, kui ta teost kirjutas," täpsustas tõlkija. "Raamatus peegeldub sealne ühiskond – täpsemalt üks spetsiifiline kild sellest."

Raamat räägib inimeseks olemise pahupoolest. "Keskkond on teoses üsna rusuv. Raamatu alguses maalitakse lugejale pilt, kuidas üks majand on laiali saadetud ja kõik inimesed sealt laiali jooksnud, kuid väetimad nendest on jäänud. Teos räägibki sellest, kuidas sinna jäänud peredel veel paar korda nahk üle kõrvade tõmmatakse," avas teose sisu Kolka.

László Krasznahorkai "Saatana tango" ja mõned teised teosed on viimasel ajal maailmas saanud palju tõlkeauhindu. "Ma arvan, et tekst annab ise selle kätte – läbi töötatud, kuid samal ajal keeleliselt natukene hullumeelne," selgitas ta. "Kui tõlkija tööga piisavalt hästi hakkama saab, siis ta köidabki."

Raamatut on kohati raske lugeda, sest see ongi aeglane lugemine. "Peatükid on eriilmelised – mõned on küllalt raske keelega. Peatükiti erinevad ka registrid," ütles Kolka ja lisas, et teos on kohati küll sünge ja masendav, kuid siiski köitev.

Nominent tunnistas, et tõlkeprotsess venis pikale. "Alustasin tõlkimist iseendale kümme aastat tagasi, kuid ei jõudnud väga kaugele. Pikki aastaid ei leidnud ma ressurssi sellega tegelemiseks. Kaastõlkijad käisid mulle peale, et tõlkega siiski valmis saaksin – aktiivselt tegelesin teosega poolteist aastat."