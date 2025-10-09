Tõlkija Siiri Kolka: Krasznahorkai loomingut iseloomustab sisu ja vormi ühtsus

Tänavune Nobeli kirjanduspreemia laureaat on ungari kirjanik László Krasznahorkai, keda tuntakse melanhoolse ja düstoopilise proosa poolest. Eesti keelde on siiani tõlgitud kaks tema romaani.

1954. aastal Ungaris sündinud László Krasznahorkai debüteeris 1985. aastal romaaniga "Saatana tango", mis kujutab lagunevat kolhoosimaailma ja inimeste lootusetust postsotsialistlikus tühjuses. Romaani põhjal väntas ungari režissöör Bela Tarr 1994. aastal ka üle seitsme tunni kestva filmi.

Ungari apokalüpsisemeistriks nimetatud autori loomingut on pärjatud arvukate Euroopa ja Ameerika kirjandusauhindadega. Kümme aastat tagasi pälvis ta rahvusvahelise Man Bookeri auhinna.

Eesti keeles on seni välja antud kaks tema romaani. 2018. aastal ilmus Loomingu Raamatukogus jutustus "Viimne hunt", mille tõlkis Reet Klettenberg.

"See maailm, mis seal avaneb, on väga krasznahorkailik. Seal on loodud ülimalt pisikeste detailidega suitsune, veidikene kõle kohviku atmosfäär, kus järsku hakkab sündima mingi lugu. Selle juures on selline mõnus kõikumine kaduviku ja oleviku vahel. Ta on selline lugude jutustaja. Ta loob maailmu, kus hakkab midagi toimuma: seal on triksterid, kes ajavad mingit asja, kuskil on mingi võim, see võib kaugel toimuda. Selline väga-väga köitev maailm," rääkis Loomingu Raamatukogu toimetaja Lauri Eesmaa.

"Saatana tango" ilmus eesti keeles 2019. aastal. Tõlkija Siiri Kolka pälvis selle eest kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia parima ilukirjandusliku tõlke eest.

"Tema loomingule on iseloomulik sisu ja vormi ühtsus. Mitte ainult lause, vaid kogu teose tasandil on väga oluline, milline on teksti vorm, sisu. See on mind köitnud selle autori tõlkimise töö juures," sõnas Kolka.

Siiri Kolkal on peatselt töös ka järgmine Krasznahorkai tõlge.

11 miljoni rootsi krooni ehk umbes ühe miljoni euro suurune Nobeli kirjandusauhind antakse Krasznahorkaile üle 10. detsembril.