Märt Avandi lahkub Endla teatrist

Teater
Märt Avandi
Märt Avandi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teater

Endla teater teatas kolmapäeval, et nende koosseisuliste näitlejate hulgast lahkub Märt Avandi.

Avandi on Endla teatri trupis olnud 2015. aastast. "Selle aja jooksul on ta loonud meeldejäävaid ja mõjuvaid rolle, mis on rikastanud meie lavastusi ja liigutanud paljusid teatrisõpru," kirjutas teater ühismeedias.

Teater lisas, et mängukavas olevates lavastustes külalisnäitlejana. Hetkel osaleb Avandi lavastusest "Tõde ja õigus V", "Nukumaja", "Linda Vista", "Kolm õde" ning "Salemi nõiad".

Oma roll on Avandil täita ka 25. oktoobril esietenduvas "Arkaadias", mille lavastab Elmo Nüganen.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

