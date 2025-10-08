Märt Avandi lahkub Endla teatrist

Avandi on Endla teatri trupis olnud 2015. aastast. "Selle aja jooksul on ta loonud meeldejäävaid ja mõjuvaid rolle, mis on rikastanud meie lavastusi ja liigutanud paljusid teatrisõpru," kirjutas teater ühismeedias.

Teater lisas, et mängukavas olevates lavastustes külalisnäitlejana. Hetkel osaleb Avandi lavastusest "Tõde ja õigus V", "Nukumaja", "Linda Vista", "Kolm õde" ning "Salemi nõiad".

Oma roll on Avandil täita ka 25. oktoobril esietenduvas "Arkaadias", mille lavastab Elmo Nüganen.