Jaan Pehk: juubeliaastal tuletasin endale meelde, mis nimi mul passis on

Muusika
Foto: Priit Mürk/ERR
Muusika

Juunis 50. sünnipäeva tähistanud Jaan Pehk rääkis kultuurisaates "OP", et otsustas juubeliaastal anda muusikat välja ka Jaan Pehki nime alt, et enda pärisnimi ikka meeles püsiks.

Pehki lauljakarjäär algas juba 1982. aastal, kui ta kuulutati eelkooliealiste laste lauluvõistlusel Türi laululinnuks. "Ma arvan, et eks ma mingil moel olen sama lapselikult naiivne edasi olnud. Vahepeal oli ka kooliaeg, mil sai häält treenida erinevates ansamblites ja koorides, puhkpilliorkestris sai muusikalist pool veel laiendada. Räpina kooli ajal tuli juba esimene bänd, siis Otsa-nimeline muusikakool ja siis mitmeid bände. Lisaks tutvused Tallinnas ja sõpruskonna laienemine," meenutas Pehk.

Otsa koolis oli Pehki erialaõpetajaks Silvi Vrait. "Ta hoidis seda joont, et anda mulle palju vabadust teha seda, mida ma soovin, ja ma arvan, et sellest, mida ma teha soovisin võiski koos Silvi õpetustega tulla välja see, mis praegu on," tõdes Pehk.

Pehk iseloomustas ennast kui tegijat, kes pole pakkumistele "ei" öelnud. "Mind on kutsutud teatrisse või filmi, siis ma olen ikka läinud. Nii huvist kui ka ilmselt edevusest, tuleb proovida kõike, mida välja pakutakse. Aga eks muusika on jäänud ikka põhiliseks ja viimasel ajal ka kirjutamine."

Parajasti on Pehkil käsil ansambli Koer debüütalbumi 21. sünnipäeva tähistamine. "Teine loomadega seotud ansambel on mul Puhkuseloomad koos Paul Danieli ja luuletaja Kruusa Kaljuga. Kõrsikutega ka samamoodi tegutseme siiani ja tasapisi teen oma kodust Orelipoissi. Kuna juubel on seljataga, siis otsustasin, et olen oma juubeliaastal ka lihtsalt "Jaan Pehk". See tähendab lihtsalt endale meeldetuletust, et mis nimi mul passis on," rääkis Pehk oma muusikalistest tegevustest.

Kui tänasel päeval on paljud uue poplood harjumuspärasest lühemaks jäänud, siis Orelipoisi plaatidelt võis lühikesi, isegi alla 30-sekundilisi lugusid leida juba mõnda aega.

"Ma tegin niigi lühikesi lugusid ka, aga ega mu arvuti väga palju rohkem ei lubanud ka toona. Arvutil ei olnud piisavalt jõudlust, umbes 20 sekundi juures hangus ära ja siis sain loos valmis teha. Aga see sobis ka minu enda stiiliga," selgitas Pehk.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

