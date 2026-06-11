"Minu" sarjas ilmus Jaan Pehki "Minu Türi"

Kirjastuse Petrone Print "Minu" sarjas ilmus muusiku ja luuletaja Jaan Pehki raamat "Minu Türi" oma kodukohast.

Raamat avab ukse Eesti kevadpealinna südamesoppidesse. "Türi linn saab 2026. aastal saja-aastaseks, justkui meelde tuletades, et ka mina olen põlise türilasena jõudnud viiekümnenda verstapostini. Sel puhul tundub, et tuleb üks ühine pidu ära pidada. Nii hoiadki käes raamatut, mis oma stiilivabaduses võiks gurmeemaailma pliidil podiseda nagu üks suur juubelihõnguline ühepajatoit. Selles pajas on kohev kimp kirjeldusi, meeldivalt magusaid meenutusi, luulet, laule ning parajal hulgal ajalooga vooderdatud sise- ja väliskaemuslikku maagiat," tutvustab Pehk uut raamatut.

"Mis teeb ühest väikesest linnast terve maailma? See on rännak ajas ja ruumis, kus reaalsus nihkub märkamatult paigast. Siin räägivad sinuga tänavad, puud ja majad. Siin kohtad neid, keda enam ei ole, ja neid, keda võib-olla pole kunagi olnudki. Luule põimub mälestustega, argipäev muutub unenäoliseks," lisas ta.

Raamatut toimetas Triinu-Mari Sander. Kujundas Heiko Unt. Raamatut esitletakse sel laupäeval Türil.