X!

Tristan Priimägi: Iraan on praegu poliitilise filmikunsti esirinnas

Film
Tristan Priimägi
Tristan Priimägi Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Film

Eesti kinodesse jõuab tänavusel Cannes'i filmifestivalil peapreemia pälvinud Iraani režissööri film "Lihtsalt üks õnntus". Filmikriitik Tristan Priimägi sõnul on Iraan hetkel mitme filmitegijaga poliitilise filmikunsti esirinnas.

Eesti kinodesse jõuab sel nädalal Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa võitnud Iraani režissöör Jafar Panahi film "Lihtsalt üks õnnetus", mis on riikliku tsensuuri tõttu vangi pandud Panahi esimene linateos pärast vabadusse pääsemist.

Linateos on üles võetud Iraanis, kus dissidendist Panahil on lubatud piirangutega töötada, Prantsusmaa aga esitas filmi oma võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks.

Filmis haub grupp kodanikke kättemaksu mehele, keda süüdistatakse nende piinamises.

Filmikriitik Tristan Priimäe sõnul näitabki see huvitavalt, kas ja kuidas inimesed reageerivad, kui neile antakse võimalus kätte maksta.

"Mulle tundub, et Panahi "Lihtsalt üks õnnetus" võis saada Palmioksa küll poliitilistel kaalutlustel ka, aga kindlasti ka kunstilistel. See oli üks tugevamaid filme tänavu ja see on imetlusväärne, kuidas Iraan on praegu mitme filmitegijaga poliitilise filmikunsti esirinnas, kes sõna otseses mõttes riskivad oma vabaduse ja võib-olla ka eluga, et astuda välja inimsuse kaitseks ja autoritaaruse vastu," rääkis ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

