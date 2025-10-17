Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

Reede õhtul annavad Võrus kultuurimajas Kannel kontserdi maailmakuulus avangardmuusik Elliott Sharp ja Rainer Jancis. See on nende ainuke kontsert Eestis ja ka ühise albumi esitlus.

Plaadimärgi U-Duur välja antud ühine album "Uhhuu" on Jancise ja Sharpi esimene ilmunud koostöö. Album on sisse mängitud New Yorgis. Aastaid varem salvestasid nad seal suurema ansambliga veel ühe ühise albumi materjali. Seekordne on aga kahe muusiku album, millesse on mõlemad võrdselt panustanud.

Juba 1970-ndatel New Yorgis eksperimentaalse ja avangardmuusika ringkondades kaasa teinud Elliott Sharp ütles, et koostöö Jancisega on olnud lihtne nagu vestlus.

"Minule on muusika psühhoakustiline keemiline muutus. Helilooja, muusiku ja produtsendina püüan alati mõjutada inimesi võimalikult sügaval viisil. Asi pole nootides, see on pigem otseses mõjus inimesele," sõnas Sharp "Aktuaalses kaameras".

Jancise sõnul on iga lugu ja koostöö selle taga erinev. "Ma tõesti ei tea, kuidas see käib, iga lugu ja igakord on see erinev, ma ütleks vastavalt situatsioonile. Kogu elu on ju tegelikult improvisatsioon, nii ka muusika."

Ühendriikides elav ja tegutsev Elliott Sharp tõdes, et loovisik ei tohi jääda poliitiliselt neutraalseks, oma seisukoht peab olema eriti praegustel muutlikel aegadel.

"Igaühel peab see olema, igaüks peab olema haritud, sest läbi ignorantsuse,

teadmatuse pääsevad esile need halvimad asjad," lausus ta.

Lisaks koostööalbumile "Uhhuu" ilmus Jancisel äsja ka sooloalbum "Continuum", mis on samuti salvestatud Brooklynis. Seda albumit esitleb Jancis oktoobri lõpus ka Tallinnas Kumus.