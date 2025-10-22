X!

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

Foto: Ken Mürk/ERR
Pärnus teatris Endla esietendub laupäeval Elmo Nüganeni lavastatud Tom Stoppardi näidend "Arkaadia", milles põimuvad 19. sajandi algus ja tänapäev.

Tom Stoppardi "Arkaadiat" on Eestis lavastatud ka varem. Elmo Nüganen ütles "Aktuaalses kaameras", et teda paelus "Arkaadia" lavastamine eeskätt selle ajatu sisu tõttu.

"Tekst on selline, mis praegusel ajal tegeleb niisuguste küsimustega, millega tegeleb hea dramaturgia läbi aegade ehk inimeseks olemise saladusega, maailma mõtestamisega. Ja see ongi ju kunsti üks olulisemaid küsimusi. See toetab inimest selles hallis argipäevas ja annab – või võiks anda – jõudu," avas Nüganen.

Näitleja Andrus Vaarik peab Tom Stoppardit üheks parimaks näitekirjanikuks, kes suudab kõnetada paljusid.

"Saalis tekib tunne, ükskõik kui kõrgintellektuaalset või kultuurilooliselt sügavat teemat ta ei käsitle, et ma saan ka aru, ma olen ka osa sellest maailmast. Ta toob sulle omaseks, armsaks, arusaadavaks mingid sellised asjad, mida sa ei pidanud üldse endale jõukohaseks. Laval on nii-öelda lihalikku seksi küll ja küll, aga siin on ka intellektuaalset erootikat, mis on sama erutav. Ta on ikkagi geenius. Stoppard on geenius," rääkis Vaarik.

Endlas lavastab Nüganen esimest korda. "Siin on trupp, kus on rollide jaotus väga klappis ilusti. Siin on hea nende näitajatega tööd teha. Väga paljudega ma ei ole ju teinud, ma olen lihtsalt neid näinud eemalt. Nüüd on võimalus seda teha," sõnas lavastaja.

"Arkaadia" esietendub Endla teatris laupäeval.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

