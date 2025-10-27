X!

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

Maailma ette on jõudnud Tartus tegutseva rokkbändi Bloodfeather omanimeline debüüt-EP.

Värske kogumik koosneb viiest loost, vältab veidi vähem kui 19 minutit ja koondab nii karmimat metalcore'i kui ka poprokki. Bänd võttis lühialbumit luues eesmärgik kirjutada viis võimalikult erinevat lugu. Kolm lugu avaldas bänd viimase kuue kuu jooksul ka videosinglitena.

Temaatiliselt liigub EP bändi enda sõnul sõprusest sõjani ja pidutsemisest põrgu piirini.

2019. aastal esimese singli avaldanud bändi kuuluvad Erik Vink (vokaal), Benjamin Roomes (kitarr), Claude Alt (basskitarr) ja Andres Täht (trummid).

Lühialbumit esitletakse novembrikuus Tartus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

