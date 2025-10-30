Sõpruses meenutatakse hingedepäeval tänavu lahkunute loomingut

Hingedepäeval, 2. novembril on Sõpruse kino vanalinna saali uksed avatud, et mälestada ja tähistada tänavu meie seast lahkunud kirjaniku Aino Perviku, filmitegija Kalju Kivi ning näitleja Jörgen Liigi panust Eesti filmilukku.

Päev algab kell 13 Perviku lasteraamatute põhjal lavastatud nukufilmidega "Kunksmoor" ning "Kunksmoor ja Kapten Trumm". Kell 14.30 linastub Perviku lastejutu ainetel loodud Rao Heidmetsa lastefilm "Kallis härra Q", millele teeb sissejuhatuse Aino Perviku poeg Rein Raud.

Kell 16.30 näeb valikut Kalju Kivi lühifilmides, mis valminud Tallinnfilmi ja Nukufilmi stuudiotes aastatel 1981–2015 ja mille Kalju Kivi on lavastanud või kus ta mängib peaosa. Seansile teeb sissejuhatuse Kalju Kivi poeg, Nukufilmi stuudio tegevjuht Märt Kivi.

Kinopäeva lõpetab kell 19 algav Rainer Sarneti "November", kus Jörgen Liik kehastab noort külapoiss Hansu. Seansile teeb sissejuhatuse filmi režissöör Rainer Sarnet.

Kõik seansid on tasuta, aga saalis koha saamiseks on vajalik kino kodulehel või kassas registreerida endale tasuta pilet.