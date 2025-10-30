X!

Anti Saar andis välja esimese krimiloo "Kajakad"

Lastekirjanik Anti Saar avaldas oma esimese krimiloo "Kajakad", mis on mõeldud ennekõike nooremale koolieale.

Anti Saare jutustus "Kajakad" rullub lahti üsna argistest asjadest, kus esiplaanil on laste omavaheline sõprus, peresuhted, õueelu. Ootamatult satuvad peategelased kunstiröövi tunnistajateks ja lahendajateks.

"See on üks seikluslugu, võiks isegi öelda krimilugu. Midagi sellist, mida ma varem kirjutanud ei ole. Ja ka siia see krimilugu tekkis kuidagi kõrvalt, külje pealt. Tahtsin pigem luua sellise maailma, mis mind väga inspireeris, minu enda hoovi peal, minu enda linnaosas Tartus. Need samad linnud katuse peal ja lapsed hoovides," avas Anti Saar "Aktuaalses kaameras".

Kirjaniku enda sõnul sai ta "Kajakaid" kirja pannes sellise hoo ja vungi sisse, mida lühemate lugude puhul veel juhtunud ei ole. Raamatu käsikirjad kirjutab Saar alati käsitsi kaustikusse.

"See on ju teada, et kriminullid meeldivad lastele väga. Selle raamatu kohta olen ma ka mõningad testlugemisi läbi viinud. Harilikult ma seda ei tee, aga seekord leidsin, et kuna süžee sisaldab teatavaid keerdkäike ja kriminullis peab kõik täpselt paigas olema, siis ma kasutasin testlugejaid. Nende vastukaja andis mulle julgust edasi minna," rääkis kirjanik.

Raamatu illustreeris Anna Ring.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

