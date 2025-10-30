X!

Fine5 tantsuteater toob lavale unenäolise sisemaailma ja inimestevahelise dünaamika

Foto: Fine5 tantsuteater
Fine5 tantsuteater toob sel nädalal Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis välja etendusteõhtu, kus näeb noorte tantsukunstnike lavastusi "Unenäod" ja "Õhtusöök".

"Unenäod" on Samuel Koppeli soololavastus, milles reaalsus seguneb unenägudes ilmuva näilise kaootilisuse ja emotsionaalse loogilisusega.

"Mõnikord tekib küsimus, et mis on tõelisem: kas ärkveloleku seisund või unenäos olev seisund? Mõlemad on olemas, aga kumb see tõeline on?" arutles Koppel.

Õhtusöögi autorid Vanessa Geniali, Annchiara Gallo ja Chiara Fiore kohtusid esimest korda Roomas kaasaegse tantsu programmis. Sel hooajal kuuluvad nad Fine5 teatritruppi.

Meie tugevus on meie erinevus, sest oleme kolm isiksust ja tantsijat. Meie suhe tantsusse on samuti erinev. Ja sellest rääkides saime aru, et see ongi meie tugevus, sellest saab meie ideede ja tööde allikas," rääkis Geniali.

Lavastuses "Õhtusöök" keskendutaksegi erinevate isiksuste dünaamikale ja soovile rahus koos eksisteerida. "Ehk et kuidas sobituda ühiskonda ilma kaotamata oma erilisust, samas säilitades tähelepanu teiste identiteetide vastu, mis sind ümbritsevad," avas Geniali.

Lavastusi näeb sel nädalal kolm korda Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis Tallinnas.

