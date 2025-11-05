X!

Hõimurahvaste kirjanduspreemia pälvis Aare Toikka

Alates 2007. aastast annab hõimurahvaste programmi juhtkomisjon välja kirjandusauhinda, et tunnustada omariikluseta hõimurahvaste omakeelsete kirjandusteoste autoreid ja tõlkijaid. Tänavu pälvis preemia dramaturg ja lavastaja Aare Toikka lavateose "Kullervo" eest.

Postuumselt tunnustati auhinnaga prantsuse filoloogi, kirjandusteadlast, õppejõudu ja tõlkijat Yves Avrili (1937–2025) komi kirjanduse vahendamise eest prantsuse keelde.

"Aare Toikka kokku pandud tekst on täpselt liigendatud ja rütmistatud," ütles žürii liige Aado Lintrop. "Tema enda värsiloome ja August Annisti tõlge põimuvad väga loomulikult, nii et kohati on isegi keeruline aru saada, kust üks algab ja teine lõpeb."  
 
"Siin peegeldub ka Toikka ingerisoome päritolu," lisas žürii teine liige Madis Arukask. "Ta taaselustab oma esivanemate pärandit ja teeb seda suure austusega. Selline teadlik suhestumine oma päritolu ja juurtega annab lavastusele kultuurilise ja ajaloolise mõõtme. Nii kannab "Kullervo" teiste teemade kõrval ka ingerisoomlaste lähiajaloo traagikat, tõstes esile väikeste rahvaste saatuse ja ellujäämise küsimuse, mis kõlab valusalt aktuaalselt ka tänapäeva maailmapoliitilises kontekstis."
 
Hõimurahvaste programmi juhtkomisjon kuulutas kirjandusauhinna laureaadid välja 1. novembril, mis on udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi mälestuspäev. Sel aastal kuulusid auhinna žüriisse Eva Toulouze, Madis Arukask, Nikolay Kuznetsov ja Aado Lintrop, auhinnafond on 2500 eurot.
 

Toimetaja: Kaspar Viilup

