Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

Limp Bizkiti solist Fred Durst laval Gunnersbury pargis Londonis 2023. aasta augustis
Limp Bizkiti solist Fred Durst laval Gunnersbury pargis Londonis 2023. aasta augustis Autor/allikas: MAR/Capital Pictures/Scanpix
Möödunud reede hommikul koos Unibet Arena kvartali vabaõhulavaga välja kuulutatud Limp Bizkiti järgmise aasta 31. mail toimuma pidanud kontsert jääb ära.

Baltic Live Agency tühistas Facebookis loodud ürituse ja postitas ka lühikese kommentaari. "Anname teada, et korraldajast olenematute asjaolude tõttu jääb 31.05.2026 toimuma pidanud Limp Bizkiti kontsert ära. Vabandame!".

Piletite eelmüük pidi algama selle nädala esmaspäeval, kuid see lükkus edasi ja anti lootust uueks kuupäevaks.

7. novembril välja kuulutatud kontsert sai korraliku vastukaja, kui päevavalgele tuli Limp Bizkiti solisti Fred Dursti Venemaa sõjakäike toetavad sõnavõtud. Muu hulgas esines Durst laval sildiga "Krimm=Venemaa".

Välisministeeriumi ütles kontserdi väljakuulutamise järel ERR-ile, et agressorriigi toetajal Eestis kohta ei ole. "Eesti toetab Ukraina territoriaalselt terviklikkust ning seda, et iga sentimeeter Ukraina pinnast kuulub Ukrainale. Agressorriigi toetajal ei ole kohta ei Eestis ega Eesti kultuuriruumis." Uuel nädalal pole välisministeerium ERR-i päringutele lisaselgitusi andnud.

Baltic Live Agency teatas 7. novembri pärastlõunal meediale saadetud avalduses, et olid muu hulgas teadlikud Dursti poolt 2015. aastal Krimmi Venemaa omaks kuulutanud lipust ning mõistavad sellise valeväite levitamise hukka. "Seda ei oska seda muud moodi seletada kui asjaoluga, et tol ajal (kuni 2019. aastani) oli Fred Durst abielus Krimmi venelannaga ning elas ilmselt moonutatud inforuumis," leidis Baltic Live Agency meediajuht Gunnar Viese.

"Samuti lähtusime teadmisest, et artisti kontserdid on toimunud Eesti ja Ukraina suurte toetajate juures," lisas korraldaja ning tõi välja viimase viie aasta jooksul toimunud kontserdid näiteks Saksamaal, Austrias, Hollandis, Inglismaal, Iirimaal, Poolas, Prantsusmaal. 

"Eesti kultuuri-, muusika- ja väärtusruum on väga sarnane meie peamiste liitlastega Euroopas ning Ukraina suurte toetajatega, kes pole Limp Bizkiti esinemistes 2022., 2023., 2024., 2025. aastal ja nüüd ka juba välja kuulutatud 2026. aasta kontsertide näol näinud eetilist probleemi," lisas Baltic Live Agency.

Avalduses märkis Baltic Live Agency esindaja ka seda, et kontserdi kaaskorraldaja NTR Team on Ukraina ettevõte, mida juhtiv Oleksand Poriadchenko on "suur Ukraina toetaja ja patrioot". NTR Team osaleb Limp Bizkiti Tallinna kontserdi korraldamise võrdse partnerina nii investeeringute kui tööjõu näol.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

