X!

Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

Kirjandus
2025. aasta Põlvepikuraamatu konkursi võitjad
2025. aasta Põlvepikuraamatu konkursi võitjad Autor/allikas: ELK
Kirjandus

Esmaspäeval kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses (ELK) välja Põlvepikuraamatu konkursi võitjad. Kirjastuse Päike ja Pilv, ELK ning kultuuriministeeriumi koostöös toimunud loomevõistlusele esitati kokku 68 raamatuprojekti, mis on mõeldud kuni 7-aastastele lugejatele.

Konkursi võitis autori ja illustraatori Kristi Kangilaski raamatuprojekt "Mia muffinid". Žüriile jäi võidutöö silma tänu selle lihtsalt ja ladusalt esitatud loole, mis toetab laste algatusvõimet.

Teise koha pälvis Johanna-Iisebel Järvelille hoogsa teksti ja Epp Linke toredalt tihedate piltidega võistlustöö "Roosa T-särk". Kolmanda koha sai Triinu Laane lõbus luiskelugude käsikiri "Isa kipsilugu", millele tegi leidlikud pildimullidega illustratsioonid Tuulike Kivestu.

Lastekirjanduse asjatundjatest koosnev žürii hindas tööde terviklikkust, eakohasust ja professionaalset teostust. Žürii koosseisu kuulusid Asta Trummel Kultuuriministeeriumist, Katrin Reinmaa kirjastusest Päike ja Pilv, Ulla Saar Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Anneli Kengsepp Viljandi Linnaraamatukogust ja Kadri Hinrikus lasteajakirjast Täheke. Võidutööde autoreid ootab rahaline preemia ning need avaldab kirjastus Päike ja Pilv.

Kirjastuse Päike ja Pilv juhataja ja žüriiliige Katrin Reinmaa sõnul kujutasid paljud võistlustööd sel korral argiseid olukordi. "68 konkursile esitatud raamatuprojektist tõusis esile ja jõudis finaali 21. Üldjuhul arvestati sihtgrupi vanusega. Seekord jäi silma, et paljud võistlustööd kajastasid lastele kas siis kodust või lasteaiast tuttavaid, n-ö argiseid suhteid ja olukordi. Võidutöödes osati need tõsta nii tekstiliselt kui ka kunstiliselt terviklikule professionaalsele tasandile. See võimaldab neil raamatuprojektidel edaspidi teostuda ja saada kvaliteetseteks lasteraamatuteks."

Põlvepikuraamatu konkurss sai alguse 2006. aastal ja toimub tänavu kümnendat korda. Konkursi eesmärk on rikastada kuni 7-aastastele lastele mõeldud lugemisvara professionaalselt teostatud ja kõrgekvaliteediliste algupäraste lasteraamatutega.

Varasematest võistlustöödest on ilmunud näiteks Piret Jaaksi ja Marju Tammiku "Suur saladus", Tiiu Kitsiku "Meie tee", Katrin Tõnissoni ja Reda Tominga "Notsu suur soov" jpt.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:55

Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

18:47

Tartu kunstimuuseumis on avatud Henn Roode autoportreede näitus

18:45

Mingo Rajandi: tahan kiviaja naisele anda tagasi rollid, mis tal tegelikult olid

17:43

Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

17:29

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

13:20

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

13:16

PÖFF-i päevik | Eeva Mägi jätkab "Mo Papaga" Eesti filmi müütide murdmist

10:00

Eesti kinomaastikku varjutab noorte leige huvi

09:57

Ukraina noor pianist loodab Eesti kaudu maailma jõuda

09:25

Baltimaade noore maalikunstniku preemia võitis EKA tudeng August Joost

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:20

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

17:29

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

09:57

Ukraina noor pianist loodab Eesti kaudu maailma jõuda

13:16

PÖFF-i päevik | Eeva Mägi jätkab "Mo Papaga" Eesti filmi müütide murdmist

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

09:25

Baltimaade noore maalikunstniku preemia võitis EKA tudeng August Joost

16.11

Arvustus. Meie, normaalsed

09:10

Meelis Oidsalu: siin- ja sealpool rahastuslävendit

09:02

Keeleminutid. Soome-ugri kirjakeelte käänulised teed

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo