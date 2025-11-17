Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

Esmaspäeval kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses (ELK) välja Põlvepikuraamatu konkursi võitjad. Kirjastuse Päike ja Pilv, ELK ning kultuuriministeeriumi koostöös toimunud loomevõistlusele esitati kokku 68 raamatuprojekti, mis on mõeldud kuni 7-aastastele lugejatele.

Konkursi võitis autori ja illustraatori Kristi Kangilaski raamatuprojekt "Mia muffinid". Žüriile jäi võidutöö silma tänu selle lihtsalt ja ladusalt esitatud loole, mis toetab laste algatusvõimet.

Teise koha pälvis Johanna-Iisebel Järvelille hoogsa teksti ja Epp Linke toredalt tihedate piltidega võistlustöö "Roosa T-särk". Kolmanda koha sai Triinu Laane lõbus luiskelugude käsikiri "Isa kipsilugu", millele tegi leidlikud pildimullidega illustratsioonid Tuulike Kivestu.

Lastekirjanduse asjatundjatest koosnev žürii hindas tööde terviklikkust, eakohasust ja professionaalset teostust. Žürii koosseisu kuulusid Asta Trummel Kultuuriministeeriumist, Katrin Reinmaa kirjastusest Päike ja Pilv, Ulla Saar Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Anneli Kengsepp Viljandi Linnaraamatukogust ja Kadri Hinrikus lasteajakirjast Täheke. Võidutööde autoreid ootab rahaline preemia ning need avaldab kirjastus Päike ja Pilv.

Kirjastuse Päike ja Pilv juhataja ja žüriiliige Katrin Reinmaa sõnul kujutasid paljud võistlustööd sel korral argiseid olukordi. "68 konkursile esitatud raamatuprojektist tõusis esile ja jõudis finaali 21. Üldjuhul arvestati sihtgrupi vanusega. Seekord jäi silma, et paljud võistlustööd kajastasid lastele kas siis kodust või lasteaiast tuttavaid, n-ö argiseid suhteid ja olukordi. Võidutöödes osati need tõsta nii tekstiliselt kui ka kunstiliselt terviklikule professionaalsele tasandile. See võimaldab neil raamatuprojektidel edaspidi teostuda ja saada kvaliteetseteks lasteraamatuteks."

Põlvepikuraamatu konkurss sai alguse 2006. aastal ja toimub tänavu kümnendat korda. Konkursi eesmärk on rikastada kuni 7-aastastele lastele mõeldud lugemisvara professionaalselt teostatud ja kõrgekvaliteediliste algupäraste lasteraamatutega.

Varasematest võistlustöödest on ilmunud näiteks Piret Jaaksi ja Marju Tammiku "Suur saladus", Tiiu Kitsiku "Meie tee", Katrin Tõnissoni ja Reda Tominga "Notsu suur soov" jpt.