Rahvusooperi kübarameister: meil on vahel nagu Leiutajateküla

Teater
Foto: ERR
Teater

Estonia teatri kübarameister Evelin Adamberg ja butafoor Maili Kutti sõnasid, et lavastuste peakatted valmivad sageli leiutamise teel, sest iga uus etendus nõuab omanäolisi lahendusi ja täpset käsitööd.

Estonia teatri kübarameister Evelin Adamberg ja butafoor-lilletegija Maili Kutti hoolitsevad lavastustes olevate peakatete ja muude butafoorsete asjade eest. Nende käe all valmistatakse kõike kroonidest ja diadeemidest kuni militaarsete kaunistuste ja ehitud paguniteni. 

"OP-i" külaskäigu ajal tegelesid nad "Alice Imedemaal" lavastuse peakatete parandamisega, sest lavastus läks repertuaarist maha ning kostüümid suunati lattu. Enne hoiustamist tuleb peakatteid puhastada ja taastada.

Adambergi ja Kutti töös on palju käsitsi leiutamist, sest iga lavastus nõuab omanäolisi lahendusi. "Me peame lihtsalt leiutama. Meil on nagu Leiutajateküla vahel," lausus Adamberg.

Ühe viimaste aastate erilisema tööna tõi Kutti välja "Pähklipurejast" pärit rotikuninga peakatte, mis on meistri sõnul tehniliselt väga keeruliselt lahendatud.

"Et see müts tantsijal peas seisaks, tuli meile isegi lavastaja appi. Me pidime leidma mütsi sees selle keskpunkti, et see oleks ka keerutades otse. Esimeste proovide ajal läks tantsijal süda pahaks. Ta ei saanud tantsida. Ütles, et midagi on sellega väga halvasti. Me mõtlesime ja mõtlesime, lavastaja oli siin, pani pähe, tõstsime millimeeter, kaks. Lõpuks leidsime selle ja nüüd on see kaks hooaega väga edukalt tantsinud," rääkis ta.

Meistreid hoiab nende töös kõige enam loov vaheldusrikkus: lavastused on üksteisest väga erinevad, kordustöid peaaegu ei teki ning kunstnikud loovad iga uue teose jaoks uue maailma. "See olekski unistus, et huvitavaid tükke tuleks," lausus Adamberg.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP"

