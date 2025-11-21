Martti Kalda tõlkis neli Vana-India näitemängu esimest korda eesti keelde

Kalda sõnul on Aasia näitekirjandust eesti keeles üleüldse väga vähe ilmunud, mistõttu püüdis ta kaante vahele mahutada võimalikult eripalgelised tekstid.

Kalda hinnangul võiks need näidendid pakkuda huvi teatritudengitele silmaringi laiendamiseks. Tänu põhjalikule ees- ja järelsõnale ning selgitavatele kommentaaridele saaks neid ka tänapäeva Eestis lavale tuua.

"Nende seas on ikkagi ka maailmakuulus, kõigi maailma näidendite seas tuntud – vähemalt nende jaoks, kes teatrist midagi teavad – Kalidasa "Shakuntala", mis oli umbes sama, kui oleks Shakespeare'i "Hamleti" esimest korda eesti keelde tõlkinud. Ma arvasin kõigepealt, et seda on vaja, aga eks see oli veidikene keeruline ülesanne. Indias on neid näindeid säilinud päris palju, see paremik on kuskil 20–25 näidendit," rääkis Kalda "Aktuaalses kaameras".