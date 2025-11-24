Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli "Wicked: Igaveseks"

Uutest tulijatest jõudsid kinotabelisse veel Eestis filmitud Hollywoodi märul "Sisu. Teekond kättemaksuni" (3508 külastust) ja Riho Västriku loodusdokumentaal "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" (1191 külastust).

Teist nädalat on tabeli triller "Nüüd sa näed mind. Nüüd enam mitte" (3508 külastust, kokku 13 991 vaatajat) ja märul "Põgenev mees" (884 külastust, kokku 4358 külastust).

Kolmandat nädalat püsivad vaatatuimate filmide nimekirjas ulmefilm "Kiskja: Ohutsoon" (1136 külastust, kokku 13 006 vaatajat) ja animatsioon "Lumekuninganna: Põhjala lugu" (960 külastust, kokku 3860 vaatajat).