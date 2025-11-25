X!

Anna Hintsi täispikk mängufilm "Must karvane elukas" pälvis Torinos arenduspreemia

Alejandro Arenas Azorín (žürii), Tushar Prakash (stsenarist), Anna Hints (režissöör-stsenarist), Ava Cahen (žürii), Urte Fink (žürii)
Alejandro Arenas Azorín (žürii), Tushar Prakash (stsenarist), Anna Hints (režissöör-stsenarist), Ava Cahen (žürii), Urte Fink (žürii) Autor/allikas: Erakogu
Torino filmifestivali raames toimunud filmitööstuse üritusel TFL Meeting Event pälvis Anna Hintsi ja Tushar Prakashi projekt "Must karvane elukas" ArteKino poolt välja pandud 6000 euro suuruse arendusauhinna.

Auhind antakse välja Arte kultuuritelekanali ArteKino fondi poolt, selle eesmärk tõsta esile silmapaistvaid projekte ning toetada rahvusvahelist autorikino. Žürii selgitas, et nad valisid välja projekti, mis tundus tõeliselt elus. "Tulvil armastust, huumorit, kujutlusvõimet ja haruldast loomingulist julgust. See tuletas meile meelde, et oma sisemise "eluka" omaks võtmine – nii nende osade, mida meid on õpetatud varjama kui ka nende, mis justkui ei sobitu – võib olla sügavalt vabastav tegu."

Režissöör-stsenarist Anna Hintsi ja stsenarist Tushar Prakashi arenduses olev debüütmängufilm "Must karvane elukas" valiti 675 taotluse seast üheks 16 projektist, mis pääses 2025. aastal prestiižsesse Torino ScriptLab programmi, olles ainuke väljavalitu tervest Baltikumist. 

"Nende üheksa kuu jooksul Torino Film Labis leidsime filmi tuuma, oma hääle ja julguse seda häält usaldada – see on selle teekonna suurim auhind," sõnas Hints.

Mängufilmi "Must karvane elukas" režissöör-stsenarist on Anna Hints, kaasstsenarist Tushar Prakash, produtsendid Johanna Maria Tamm ning Evelin Penttilä Stellar Filmist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

