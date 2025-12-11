Galerii: Peeter Laurits avas näituse "Triksterid taasmetsastavad Eedenit"

Peeter Laurits võttis seekord erinevate ajastute ja kultuurikihistuste kooslusi ühte kunstiruumi segades abiks nn triksteri, kelle ta suunab Eedeni lopsakatesse metsadesse.

Näituse töödel tembutavad müütilised olendid ja tegelaskujud kunstiajaloo klassikast. Läbiv teema Lauritsa näitusel on Eedeni aed ning Aadam ja Eva.

Tööde aluseks olevad fotod on tehtud erinevates ürgmetsades üle maailma. Kõige rohkem Lõuna-Eestis, Kütiorus, aga ka näiteks Lõuna-Tai kaitsealal.

"Ma alustan ikka tavaliselt mingist juba pildistatud emotsioonist, mis annab sellele jõu ja väe, ja siis ma hakkan lisama mütoloogilisis kihistusi, tähenduslikke kihistusi. Värv on minu jaoks tohutult tähtis. Ma töötan arvutis, nii et osalt on tööd foto, osalt arvutigraafika," rääkis kunstnik, kes selle näituse puhul tehisaru kasutamisest hoidus.

"Mulle meeldib käsitsi nokitseda, nii nagu minu aru ütleb," lisas ta.

Näitus on avatud 31. jaanuarini.