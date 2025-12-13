X!

Suri filmidest "Mask" ja "Pulp Fiction" tuntud näitleja Peter Greene

Film
Ameerika Ühendriikide näitleja Peter Greene, kes oli tuntud rollide poolest filmides "Mask" ja "Pulp Fiction", leiti reede pärastlõunal surnuna oma korterist New Yorgis.

60-aastase Peter Greene'i surma kinnitas tema pikaaegne mänedžer Gregg Edwards.

Politsei teatel leiti Greene teadvuseta oma Clinton Streeti korterist Lower East Side'i piirkonnas. Esialgsetel andmetel ei kahtlustata kuritegu. Surma täpse põhjuse selgitab kohtuarst.

Greene'i tuntuimaks rolliks peetakse mafiooso Dorian Tyrelli osatäitmist filmis "Mask", kus ta mängis koos Jim Carrey ja Cameron Diaziga. Samuti tegi ta meeldejääva rolli Quentin Tarantino filmis "Pulp Fiction".

Lisaks mängis ta ka filmides "Usual Suspects", "Training Day", "Blue Streak", "Laws of Gravity" ja "Clean, Shaven". Kokku oli tal karjääri jooksul ligikaudu 95 rolli filmi- ja telelavastustes.

Greene'i kauaaegse mänedžeri sõnul pidi näitleja alustama jaanuaris võtteid põnevusfilmis "Mascots", kus ta oleks mänginud koos Mickey Rourke'iga.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: New York Post

