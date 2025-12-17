X!

Tallinnas esineb Eurovisioonil diskvalifitseeritud Joost Klein

Muusika
Joost Klein
Joost Klein Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

Tuleva aasta 19. juunil astub Tallinnas Helitehases üles Hollandi artist Joost Klein, kes diskvalifitseeriti 2024. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Kleini läbimurdehitiks kujunes "Friesenjung", mis jõudis 2023. aastal Saksamaa edetabelite tippu. Tema 2024. aasta Eurovisioonile esitatud loost "Europapa" – mis on kummardus oma kadunud isale ning samas avatud piiride tähistamisele – sai suur hitt, kuigi lauluvõistlusel see lugu diskvalifitseeriti.

Eurovisiooni järel avaldas Joost oma viimase albumi "Unity" ning korraldas Euroopa turnee, mis müüs kiirelt läbi. Tänavu oli Joost Klein esimene hollandikeelne artist, kes esines Coachellal ning viis oma turnee Lõuna- ja Põhja-Ameerikasse, Austraaliasse, Uus-Meremaale ja Euroopasse.

Kleini muusika keskmes on hiphop, aga ta segab sinna juurde nii drum and bass'i, hardstyle'i kui ka gabber'it. 2016. aastal andis ta välja esimese lühiplaadi "Dakloos", aasta hiljem mixtape'i "Scandinavian Boy".

Tänavu aasta alguses andsid Joost Klein ja Tommy Cash välja ühise loo "United By Music".

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

17:37

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

17:10

Eesootaval suvel toimub teist korda Tallinn Rock Festival

16:08

Tabloited avaldas seitsmenda stuudioalbumi "Naljanumber"

13:49

Eesti Muusika Päevad avalikustas programmi

13:42

Sinefiil | Unistamisruum 237

12:09

Jonas Tauli nukufilm "Öömõtted" esilinastub Berliini filmifestivalil

11:40

Värske Raamatu sarjas ilmus Heneliis Nottoni proosakogu "Tähed Agnesele"

10:24

Hendrik Toompere jr: teatri edu ja ebaedu vahel on õhkõrn piir

10:16

"Plekktrummi" jõulusaates on külas Maria Listra

10:11

"Naerata ometi" linastub Ameerika Filmiakadeemia muuseumis Los Angeleses

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.12

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu

17.12

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

17.12

Tallinnas esineb Eurovisioonil diskvalifitseeritud Joost Klein

17.12

Pildid: Rakvere teatris algasid Priit Põldma lavastuse "Lõputu suvi" proovid

17.12

Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

16.12

Juhan Ulfsak: igasugune mäss on ka mäss iseenda vastu

17.12

Valdur Mikita: mulle meeldib väga mõelda, aga üldse ei meeldi kirjutada

17.12

Arvustus. Mängu ilu Renate Keerdi moodi

16.12

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

16.12

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo