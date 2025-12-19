Galerii: skulptor Neeme Külm avas Tütar galeriis isikunäituse

Käesolevale näitusele loodud tööd on inspireeritud just Tütar galerii keskkonnast, mida kunstnik mänguliselt nihestab. Nii mõnegi töö puhul, olgu see siis pragu seinas või švammiga täidetud mehikese kujuline auk klaasukses, on vaataja enda otsustada, kas ta näeb teoses kunsti või absurdimaigulist olmeolukorda.

"Mulle meeldib nõutus inimestes. Mulle meeldib kui tekib teatmatus, et ei tea, kas see mulle meeldib. Kas see on hea või halb? Kas mind tehakse lolliks," tõdes Külm.

"Need ideed, mis siin täna on, need on minuga kaasas käinud mõni lühemat, mõni pikemat aega, ja kindlasti on need saanud kinnitust sellest ruumist endast.

Eks ta on mingi kokkuvõte, võimalus midagi seljataha jätta. See on koht, kuhu ma olen jõudnud oma mõtetes. Kuna mina tunnen ennast mugavamalt visuaalselt kõnetades, see on mulle omasem keel, siis oli mul kergem dialoogi astuda läbi teoste," selgitas kunstnik.

Neeme Külm (s 1974) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri- (BA 1998) ja interdistsiplinaarsete kunstide osakonna (MA 2005). Teda on 2008. aastal tunnustatud Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti ning arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiaga Eesti ekspositsiooni "Gaasitoru" eest Veneetsia 11. rahvusvahelisel arhitektuuribiennaalil.

Külm on üks Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi asutajaid ja juhatuse liikmeid.

Näitus jääb avatud 8. veebruariks.