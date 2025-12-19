X!

Galerii: skulptor Neeme Külm avas Tütar galeriis isikunäituse

Kunst
Foto: Siim Lõvi /ERR
Kunst

Tütar galeriis avas neljapäeval skulptor ja installatsioonikunstnik, Neeme Külm oma isikunäituse "En face". Külma loomingut iseloomustavad kohaspetsiifilised ja ruumiga manipuleerivad teosed.

Käesolevale näitusele loodud tööd on inspireeritud just Tütar galerii keskkonnast, mida kunstnik mänguliselt nihestab. Nii mõnegi töö puhul, olgu see siis pragu seinas või švammiga täidetud mehikese kujuline auk klaasukses, on vaataja enda otsustada, kas ta näeb teoses kunsti või absurdimaigulist olmeolukorda.

"Mulle meeldib nõutus inimestes. Mulle meeldib kui tekib teatmatus, et ei tea, kas see mulle meeldib. Kas see on hea või halb? Kas mind tehakse lolliks," tõdes Külm.

"Need ideed, mis siin täna on, need on minuga kaasas käinud mõni lühemat, mõni pikemat aega, ja kindlasti on need saanud kinnitust sellest ruumist endast.
Eks ta on mingi kokkuvõte, võimalus midagi seljataha jätta. See on koht, kuhu ma olen jõudnud oma mõtetes. Kuna mina tunnen ennast mugavamalt visuaalselt kõnetades, see on mulle omasem keel, siis oli mul kergem dialoogi astuda läbi teoste," selgitas kunstnik.

Neeme Külm (s 1974) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri- (BA 1998) ja interdistsiplinaarsete kunstide osakonna (MA 2005). Teda on 2008. aastal tunnustatud Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti ning arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiaga Eesti ekspositsiooni "Gaasitoru" eest Veneetsia 11. rahvusvahelisel arhitektuuribiennaalil. 

Külm on üks Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi asutajaid ja juhatuse liikmeid. 

Näitus jääb avatud 8. veebruariks.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

16:13

Märtsis jõuab kinodesse Evar Anvelti debüütfilm "Midagi tõelist"

16:02

Vox Populi esmaettekandes kõlab Urmas Sisaski "Jõulumissa" segakoorile

15:46

Järgmisel aastal toimuva Dreamscape festivali peaesineja on µ-Ziq

13:52

Galerii: skulptor Neeme Külm avas Tütar galeriis isikunäituse

12:46

Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

10:57

Tallinna teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskus Meediatorn

09:25

Sõprus ja Elektriteater tähistavad kinokunsti sünnipäeva esimese naisrežissööri lühifilmidega

08:38

Pildid: soome skulptorid avasid Hobusepea galeriis näituse "Amuse"

18.12

Ashilevi: videomänge lavastades kannab mind teatrist saadud vundament

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.12

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu

10:57

Tallinna teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskus Meediatorn

17.12

Tallinnas esineb Eurovisioonil diskvalifitseeritud Joost Klein

18.12

Ashilevi: videomänge lavastades kannab mind teatrist saadud vundament

18.12

Eesootaval suvel toimub teist korda Tallinn Rock Festival

12:46

Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

17.12

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

18.12

Sinefiil | Unistamisruum 237

17.12

Pildid: Rakvere teatris algasid Priit Põldma lavastuse "Lõputu suvi" proovid

18.12

Galerii: skulptor Art Allmägi avas Draakoni galeriis isikunäituse "Sundmõtted"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo