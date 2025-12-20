X!

Navitrolla esitleb Tartus 30 aasta taguseid maale

kultuur
Foto: "Aktuaalne kaamera"
kultuur

Tartus on E-Kunstisalongi seinad täitunud kunstniku Navitrolla ligi 30 aastat tagasi loodud maalidega. Tegemist on päris esimeste katsetustega Navitrolla kunstnikutee algusaegadest, mille kunstniku ema päästis aastaid tagasi sealauda sõnnikumahutist.

Rohkem kui 30 aastat tagasi, toona just täisealiseks saanud kunstniku Navitrolla esimesi maalikatsetusi pole laiem avalikkus varem näinud. Ka Navitrolla polnud aastaid teadlik, et tema loodud esimesed õlimaalid on alles.

"Elasin tollel ajal meie kodutalus sealauda peal. Seal ma maalisin neid töid. Kui ma olin aru saanud, et ma olen kohutavalt andetu kunstnik, siis võtsin kõik need pildid ja viskasin nad sealauda taha olevasse sõnnikumahutisse ja lahkusin kodunt kaks kätt taskus," meenutas kunstnik.

Kümmekond aastat hiljem selgus aga, et kunstniku ema päästis õlimaalid läga seest ja puhastas need kenasti ära. Valikust hingelähedasemaks peab kunstnik maali koerast, mis on ühtlasi esimene töö, mis kannab signatuuri "Navitrolla".

"Näidata maailma oma olemuslikus absurdsuses – see on mind alati paelunud ja ma olen tahtnud seda edasi anda, et inimestes kangutada lahti see mingisugune uks, kus me kõik oleme natuke lapsemeelsed ja uudishimulikud, et me ei kaotaks seda," sõnas Navitrolla.

E-Kunstisalongi ruumides on näha lisaks Navitrolla esimestele katsetustele maalida loomi, ka katsetusi maalida portreesid ja maastikke.

"See punane maal, mis siin näituse keskmes on, selles on juba näha seda hilisemat käsitlust ka, kuidas ta on maalinud neid maastikke. Aga päris need esimesed õlimaalid on ikka midagi hoopis teistsugust. Nendes on tõesti sellist toorust ja tõelist katsetamise atmosfääri," rääkis galerist Laura Kristiin Lubi.

Navitrolla tõdes, et tagantjärgi vaadates tunduvad need tööd ka tema jaoks ägedad.

"Need on justkui nagu vundamendiplokid, millele toetub minu isiklik lugu – millised on need veidrad otsingurajad, kuidas nad on läinud väga vales suunas ja mõned on juba midagi lubavad," ütles kunstnik.

Navitrolla maale eelmisest aastatuhandest näeb E-Kunstisalongis käesoleva aasta lõpuni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

20.12

Navitrolla esitleb Tartus 30 aasta taguseid maale

20.12

Sten Kauber: tekstidest filmikultuuri ümber

20.12

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

20.12

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

19.12

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

19.12

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

19.12

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

19.12

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

19.12

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

20.12

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

20.12

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

20.12

Navitrolla esitleb Tartus 30 aasta taguseid maale

19.12

Tallinna teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskus Meediatorn

19.12

Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

19.12

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

01.02

Suri näitleja ja laulja Kärt Tomingas

19.12

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

19.12

Märtsis jõuab kinodesse Evar Anvelti debüütfilm "Midagi tõelist"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo