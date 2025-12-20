Navitrolla esitleb Tartus 30 aasta taguseid maale

Rohkem kui 30 aastat tagasi, toona just täisealiseks saanud kunstniku Navitrolla esimesi maalikatsetusi pole laiem avalikkus varem näinud. Ka Navitrolla polnud aastaid teadlik, et tema loodud esimesed õlimaalid on alles.

"Elasin tollel ajal meie kodutalus sealauda peal. Seal ma maalisin neid töid. Kui ma olin aru saanud, et ma olen kohutavalt andetu kunstnik, siis võtsin kõik need pildid ja viskasin nad sealauda taha olevasse sõnnikumahutisse ja lahkusin kodunt kaks kätt taskus," meenutas kunstnik.

Kümmekond aastat hiljem selgus aga, et kunstniku ema päästis õlimaalid läga seest ja puhastas need kenasti ära. Valikust hingelähedasemaks peab kunstnik maali koerast, mis on ühtlasi esimene töö, mis kannab signatuuri "Navitrolla".

"Näidata maailma oma olemuslikus absurdsuses – see on mind alati paelunud ja ma olen tahtnud seda edasi anda, et inimestes kangutada lahti see mingisugune uks, kus me kõik oleme natuke lapsemeelsed ja uudishimulikud, et me ei kaotaks seda," sõnas Navitrolla.

E-Kunstisalongi ruumides on näha lisaks Navitrolla esimestele katsetustele maalida loomi, ka katsetusi maalida portreesid ja maastikke.

"See punane maal, mis siin näituse keskmes on, selles on juba näha seda hilisemat käsitlust ka, kuidas ta on maalinud neid maastikke. Aga päris need esimesed õlimaalid on ikka midagi hoopis teistsugust. Nendes on tõesti sellist toorust ja tõelist katsetamise atmosfääri," rääkis galerist Laura Kristiin Lubi.

Navitrolla tõdes, et tagantjärgi vaadates tunduvad need tööd ka tema jaoks ägedad.

"Need on justkui nagu vundamendiplokid, millele toetub minu isiklik lugu – millised on need veidrad otsingurajad, kuidas nad on läinud väga vales suunas ja mõned on juba midagi lubavad," ütles kunstnik.

Navitrolla maale eelmisest aastatuhandest näeb E-Kunstisalongis käesoleva aasta lõpuni.