74-aastaselt suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea, kelle hittide hulka kuulusid "Driving Home for Christmas", "On the Beach" ja "The Road to Hell".

Chris Rea ühendas bluusi, popi, souli ja roki 25 stuudioalbumil, mille hulgas on hitid "The Road to Hell", mis pärineb samanimeliselt Suurbritannia edetabelis esikohal olnud albumilt ja "Driving Home for Christmas", mis on ülemaailmne iga-aastane jõuluhitt. Ta müüs üle 30 miljoni albumi.

Chris Rea sündis 1951. aastal Middlesbrough's itaalia isa ja iiri ema perre ning tal oli kuus õde-venda.

22-aastaselt liitus ta bändiga Magdalene ja seejärel bändiga Beautiful Losers. 1974. aastal andis Rea välja oma debüütsingli "So Much Love".

Suurem edu saabus USA-s, kus tema 1978. aasta laul "Fool (If You Think It's Over)" jõudis 12. kohale ja teenis Grammy nominatsiooni parima uue artisti kategoorias.

1980. aastate lõpp oli Rea jaoks väga edukas periood ja ta võeti omaks Suurbritannias, kui 1987. aastal ilmus tema album "Dancing With Strangers".

1988. aasta kogumikalbumil "New Light Through Old Windows" ilmus tema suurim hitt "Driving Home for Christmas".

2002. aastal pöördus Rea looga "Dancing Down the Stony Road" tagasi bluusi poole, mis oli teda algselt inspireerinud.

Rea oli motospordihuviline, kes ka oma lauludes keskendus sageli autodele ja teedele. Rea võistles Ferrari ja Lotuse mudelitega ning osales 1993. aasta Briti turismiautode meistrivõistlustel. 1995. aasta Vormel 1 hooajal liitus ta Jordani meeskonnaga boksimehaanikuna.

Rea kannatas oma elu jooksul mitmete terviseprobleemide all. 2016. aastal oli tal insult, 2017. aastal varises ta Oxfordis kontserdil laval kokku ja viidi haiglasse taastuma. Tal diagnoositi ka kõhunäärmevähk.