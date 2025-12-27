Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

Ants Soots tegi suure töö Eesti koorimuusika tutvustamisel, koorielu edendamisel ja arendamisel, noorte muusikute harimisel ja täiskasvanute täienduskoolitusel.

Ants Soots lõpetas aastal 1978 Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Alo Ritsingu juhendamisel ning 1983. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi Ants Üleoja klassis.

Soots töötas 13 aastat Eesti Rahvusmeeskoori (RAM) peadirigendina. Aastal 2003 osales Soots koormeistrina CD "Sibelius. Cantatas" salvestusel, mille eest pälvis koos Eesti Rahvusmeeskoori, tütarlastekoor Ellerheina ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga Paavo Järvi juhatusel koorimuusika Grammy (2004).

16 aastat töötas Soots Eesti muusika- ja teatriakadeemias, õpetades seal noori koorijuhte. Sootsi õpilased töötavad tänaseks mitmete Eesti kooridega ning neid on tunnustatud preemiate ja stipendiumitega. Tema õpilaste hulka kuuluvad teiste seas Mihkel Kütson, Heli Jürgenson, Jüri-Ruut Kangur, Ave Sopp ja Tiiu Sinipalu. Lisaks sellele oli koorijuht tunnustatud koolitaja, kes viis läbi dirigeerimis- ja hääleseadekursusi, koorimetoodika loenguid ja muud.

Soots juhatas koore ka mitmetel laulupidudel, oli 1999. aasta üldlaulupeo kunstiline juht ja 2004. aasta üldlaulupeol meeskooride üldjuht.

Koorijuht pälvis 1999. aastal Gustav Ernesaksa koorimuusika stipendiumi, 2002. aastal Eesti Kultuurkapitali rahvakunsti sihtkapitali aastapreemia, 2003. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi, 2004. aastal Eesti Kultuurkapitali helikunsti ja rahvakunsti sihtkapitali aastapreemia, 2008. aastal Eesti Vabariigi kultuuripreemia ning 2021. aastal Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali elutööpreemia pikaajalise, järjekindla ja jääva panuse eest Eesti koorimuusika arengusse, laulupidude mõtestamisse ning noorte koorijuhtide kasvatamisse.

Lisaks valiti Soots 2004. aastal Eesti Kooriühingu aasta dirigendiks ja 2006. aastal Eesti Rahvusmeeskoori audirigendiks.