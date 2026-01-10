X!

Johanna Maria Tamm ja Eeva Mägi valiti Berliini filmifestivali talentide programmi

Film
Eeva Mägi
Eeva Mägi Autor/allikas: Camilla Kännola
Film

Produtsent Johanna Maria Tamm ja režissöör Eeva Mägi valiti Berliini filmifestivali talendiarendusprogrammi Berlinale Talents.

Berlinale Talents talendiarendusprogramm on suunatud noortele filmi- ja sarjategijatele. Programmi eesmärk on toetada filmitalentide arengut, pakkudes neile suuremahulist õppe- ja kogemusprogrammi, avalikke arutelusid, paneeldiskussioone, loenguid tuntud ekspertide ja filmitegijatega ning võimalust oma projekte edasi arendada.

Igal aastal valitakse programmi 200 osalejat, kes tulevad eri riikidest ja eri loomevaldkondadest. Valitud osalejad kutsutakse kuuepäevasesse programmi, mis kestab kogu Berliini filmifestivali vältel.

Sel aastal pääsesid Eestist programmi produtsent Johanna Maria Tamm ja režissöör Eeva Mägi. Kokku kandideeris programmi 3438 avaldust.

Johanna Maria Tamm lõpetas Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi 2017. aastal ning on sellest ajast alates aktiivselt valdkonnas töötanud, produtseerides lühifilme, reklaame, dokumentaalfilme, telesarju ja rahvusvahelisi mängufilme. Ta on produtsent ja partner filmiproduktsioonifirmas Stellar Filmis. Ta on muu hulgas teinud kaasa filmides nagu "Rakett", "Sannapäiv" ja "Leelo: ükskord me naerame niikuinii".

Režissöör Eeva Mägi on õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ja Maastrichti Ülikoolis intellektuaalse omandi õigust, seejärel Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis dokumentaalfilmirežiid. 2018. aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali noore filmitegija preemia julge visiooni teostamise eest lühidokumentaalfilmis "Lembri Uudu". 2020. aastal võitis tema "Süda Sõrve sääres" parima dokumentaalfilmi auhinna Melbourne'i rahvusvahelisel filmifestivalil. Ta on mängufilmide "Mo Mamma" ja "Mo papa" autor ja režissöör.

Toimetaja: Karmen Rebane

