Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

Teisipäeval teatas voogedastaja ja digitaalne muusikapood Bandcamp, et keelab oma platvormile tehisintellekti loodud muusika üles laadimise. Bandcamp on suurematest keskkondadest esimene, kes AI-muusika pealetungile konkreetselt reageerib. Spotifys hiilib tarkvarade loodud muusika aga edetabelitesse.

2008. aastal loodud Bandcamp teatas teisipäeval, et platvorm tahab kaitsta ja säilitada "päris inimesi, kes teevad imelist muusikat". "Me tahame, et muusikud jätkaksid muusika tegemist ja fännidele jääks kindlustunne, et Bandcampist leitud muusika on inimeste tehtud," seisis teates.

Nii lüüakse Bandcampi uks kinni muusika ees, mis on täielikult või olulise määral tehisintellekti genereeritud. Eraldi mainiti ära ka AI abil teiste artistide kehastamine, mis ei ole samuti lubatud. Lisaks keelavad Bandcampi kasutustingimused platvormil leiduva muusika kasutamise AI-mudelite treenimiseks.

Bandcamp, mis kuulub 2023. aasta sügisest USA muusika-litsentseerimise firmale Songtradr, ongi eelkõige tuntud sellepoolest, et pakub teiste voogedastustega võrreldes fännidele (peaaegu et) otseühendust oma artistidega.

Näiteks kui osta Bandcampist mõne Eesti artisti digitaalne plaat, siis võtab Bandcamp endale ainult 15 protsenti makstud summast. Ülejäänud läheb otse artistile. Kui artist on viimase 12 kuu jooksul müünud enam kui 5000 dollari väärtuses digitaalseid faile, siis langeb Bandcampi tordilõik 10 protsendile. Füüsiliste plaatide puhul, mida samuti Bandcampi kaudu tellida-osta saab, on Bandcampi osa püsivalt 10 protsendi juures.

Seega on vahe umbes 0,004 dollariga, mis jõuab artistini iga kuulamise eest Spotifys ja kus artisti otse toetamine on tunduvalt keerukam, mitmekordne.

Nii on ka igati loogiline, et peamiselt (iseseisvate) artistide huvidele keskenduv Bandcamp vaatab esimesena kriitiliselt otsa ka tehisintellekti abil toodetud muusika pealetungile, selle ära keelab ning proovib õnnelikena hoida nii muusikud kui ka fännid.

Samal ajal on üle 700 miljoni kasutajaga suurim striimimisplatvorm Spotify olnud juba mõnda aega kriitikanoolte tulva all, sh ka tehisintellektiga seotud murede pärast. 2025. aasta septembris teatas Spotify, et tugevdab oma kaitset tehisintellektse muusika vastu ning lisas, et on viimase 12 kuu jooksul eemaldanud platvormilt 75 miljoni loo jagu digiprügi.

Siiski on turuliidrist Spotify "vasturünnak" palju pehmema olemusega, sest sügisesele uuendusele vaatamata leiab 15. jaanuari seisuga Spotify ülemaailmsest "Viral 50" edetabelist kaks lugu 2,8 miljoni igakuise kuulajaga soul-muusika artistilt Sienna Rose, kelle-mille taga on kõigi eelduste kohaselt justnimelt AI. Mõni päev varem oli Rose'i või siis Rose'i lood genereerinud tarkvara samas edetabelis esindatud kolme palaga.

Kuldgloobuste jagamise ajal kõlas Sienna Rose'i muusika ka superstaar Selena Gomezi Instagrami kontol, kes roboti tehtud muusikale veel enam hoogu juurde andis. Esialgu võib eeldada, et Gomez tegi seda pahaaimamatult, sest üliselged AI-märgid Sienna Rose'i lugude juures puuduvad ning Spotify ise mitte-inimeste toodetud muusikat kuidagi eraldi ei märgista. See tähendab, et uudishimulik seikleja võib Spotifys võrdlemisi kergesti AI-konksu taha jääda.

Spotify pidi enda septembris välja öeldud sõnu sööma tegelikult juba novembri keskpaigas, kui USA "Viral 50" edetabeli esikoha haaras AI-kantribänd Breaking Rust. Umbes samal ajal haaras ülemaailmse "Viral 50" edetabeli esikoha Hollandis toodetud immigrantide-vastane lugu "artistilt" JW Broken Veteran. Kuigi JW Broken Veterani muusika kadus segastel asjaoludel mõneks ajaks platvormilt, on mõlema artisti profiil Spotifys endiselt elujõuline. Kantrirobotitel ansamblist Breaking Rust on igakuiseid kuulajaid ligi 2,4 miljonit.

Spotify tegevjuht Daniel Ek on AI-teemat kommenteerinud kasutajasõbralikkuse nurga alt. Ek usub, et tehisintellekt aitab Spotify kasutajatel leida üles oma lemmiklood paremini kui inimene ise. Sealjuures näeb Ek, et tehisintellekt peaks inim-muusikuid aitama, mitte nad asendama ning 2025. aasta juunikuus tunnustas ta AI-d selle eest, et tehisaru teeb muusikatootmise lihtsamaks ning toob lävendi muusika loomiseks madalamale.

Novembri alguses sai aga Xania Monet'st, kelle muusika on endiselt Spotifys üleval ning seda kuulab iga kuu üle 1,1 miljoni inimese, esimene AI-artist, kelle muusika jõudis ka Billboardi raadio edetabelisse. Billboard lisas, et sügisel jõudis nende erinevatesse edetabelitesse veel vähemalt kuus AI- või AI abil tegutsevat artisti.

Monet' taga on Mississippist pärit luuletaja Telisha Nikki Jones, kes sügisel ka otsust tehis-avatari taha peituda meediale selgitas. Xania Monet tõi Jonesile palju kosilasi ning lõpuks sõlmis Xania Monet ja / või Telisha Nikki Jones mitmemiljonilise plaadilepingu Hallwood Mediaga.

Monet' olukord siiski suuremast enamusest erineb, sest n-ö AI-muusika on seotud mingi konkreetse isikuga, kes AI-d eneseväljenduseks kasutab, luues kogu võrrandisse omamoodi hallala. Seal samas figureerib mõneti ka meie oma Florian Wahl, kes möödunud aastal AI abil tehtud albumi toel Eesti muusikaauhindadel aasta meesartistiks kuulutati.

Samas leidis hiljutine Morgan Stanley uuring ameeriklaste kuulamisharjumustest, et 50 kuni 60 protsenti 18- kuni 44-aastastest kuulajatest kuulab nädalas 2,5 kuni 3 tundi AI-muusikat. See-eest 45- kuni 64-aastastest kuulas tehisintellekti abil loodud muusikat 25 protsenti inimestest ning 1,1 tundi nädalas. Peamised kanalid selleks on Youtube ja Tiktok.