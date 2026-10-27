X!

2027. aasta Super Bowli vaheajašõul esineb Jay-Z

Muusika
Jay-Z 2026. aastal Pariisis
Jay-Z 2026. aastal Pariisis Autor/allikas: All Access/Alamy
Muusika

14. veebruaril 2027, astub 61. Super Bowli vaheajal lavale USA räppar, produtsent ja miljardär Jay-Z. Šõud produtseerib juba kaheksandat aastat räppari enda asutatud Roc Nation.

"Albumist "Reasonable Doubt" kuni Super Bowli vaheajašõu laval seismiseni: see on olnud korralik teekond. 30 aastat muusikat, tööd ja kultuuri kõige suuremal laval. See rännak on unistuste täitumine," kommenteeris Jay-Z, kelle asutatud meelelahutusettevõte Roc Nation kaheksandat aastat vaheajašõud produtseerib.

Sealjuures on Jay-Z ülesanne selles produktsioonis vastutada vaheajal esinevate artistide valimise eest.

NFL-i juht Roger Goodell lisas aga omalt poolt, et kui kunagi Roc Nationiga vaheajašõu produtseerimises käed löödi, oli NFL-il ka soov, et Jay-Z ka ise üks hetk lavale astuks.

56-aastane Jay-Z on võitnud 25 Grammy auhinda ning tema sulest pärinevad hitid "Holy Grail", "Empire State of Mind" ja "99 Problems". Kokku on räppar avaldanud 13 stuudioalbumit. Viimane neist, "4:44" ilmus 2017. aastal.

Mõneks aastaks lavadelt ja muusikas eemaldunud Jay-Z naasis lavadel sel aastal, tähistades 25 aasta möödumist albumist "The Blueprint" ja 30 aasta möödumist albumist "Reasonable Doubt". Ta esines ka Pariisis ja Londonis.

Septembris nägi ilmavalgust ka kaheksaosaline HBO dokumentaalsari "Jay Z in 8", kus räppar vaatab koos produtsent Rick Rubiniga tagasi oma mitu aastakümmet kestnud karjäärile ning mõtestab lahti olulisemaid lugusid.

Super Bowl leiab aset 14. veebruaril SoFi staadionil Los Angelese lähistel. Esimest korda kantakse Ameerika jalgpalli suurmängu üle ka Disney+ vooguedastusplatvormil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: Variety, New York Times

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

12:36

Saade "Psühho" sukeldub sel nädalal meelelahutusse

11:10

Signe Kivi: soovime, et kired jääksid Estonias etenduste ajal lavale

09:51

Karl Birnbaum: Von Krahlis on kaks põlvkonda põimunud

09:00

2027. aasta Super Bowli vaheajašõul esineb Jay-Z

08:28

Arvustus. Musta pori (14aastaste) näkku

26.10

Tallinna uued kinod otsivad kinoturul oma kohta

26.10

Kirill Havanski: maailmas on praegu väga hõre olla

26.10

Hendrik Toompere jr: otsisin igale "Tõe ja õiguse" raamatule omaette esteetikat

26.10

Galerii: Kiwa esitles eksperimentaalset romaani "Millumullimallikad"

26.10

Kivirähk: ainuke võimalus Indrekut mõista on kõik "Tõe ja õiguse" osad ära lavastada

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.10

Kivirähk: ainuke võimalus Indrekut mõista on kõik "Tõe ja õiguse" osad ära lavastada

08:28

Arvustus. Musta pori (14aastaste) näkku

25.10

Temufi teatri juht Peep Maasik: ma ei karda ka uksi kinni panna

26.10

Tallinna uued kinod otsivad kinoturul oma kohta

26.10

Riste Sofie Käär: keeruline keelekasutus võib inimesed näitustest eemale tõrjuda

11:10

Signe Kivi: soovime, et kired jääksid Estonias etenduste ajal lavale

26.10

Hendrik Toompere jr: otsisin igale "Tõe ja õiguse" raamatule omaette esteetikat

26.10

Thirty Seconds to Mars esineb mais Tallinnas

26.10

Kirill Havanski: maailmas on praegu väga hõre olla

12:36

Saade "Psühho" sukeldub sel nädalal meelelahutusse

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo