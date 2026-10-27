2027. aasta Super Bowli vaheajašõul esineb Jay-Z

"Albumist "Reasonable Doubt" kuni Super Bowli vaheajašõu laval seismiseni: see on olnud korralik teekond. 30 aastat muusikat, tööd ja kultuuri kõige suuremal laval. See rännak on unistuste täitumine," kommenteeris Jay-Z, kelle asutatud meelelahutusettevõte Roc Nation kaheksandat aastat vaheajašõud produtseerib.

Sealjuures on Jay-Z ülesanne selles produktsioonis vastutada vaheajal esinevate artistide valimise eest.

NFL-i juht Roger Goodell lisas aga omalt poolt, et kui kunagi Roc Nationiga vaheajašõu produtseerimises käed löödi, oli NFL-il ka soov, et Jay-Z ka ise üks hetk lavale astuks.

56-aastane Jay-Z on võitnud 25 Grammy auhinda ning tema sulest pärinevad hitid "Holy Grail", "Empire State of Mind" ja "99 Problems". Kokku on räppar avaldanud 13 stuudioalbumit. Viimane neist, "4:44" ilmus 2017. aastal.

Mõneks aastaks lavadelt ja muusikas eemaldunud Jay-Z naasis lavadel sel aastal, tähistades 25 aasta möödumist albumist "The Blueprint" ja 30 aasta möödumist albumist "Reasonable Doubt". Ta esines ka Pariisis ja Londonis.

Septembris nägi ilmavalgust ka kaheksaosaline HBO dokumentaalsari "Jay Z in 8", kus räppar vaatab koos produtsent Rick Rubiniga tagasi oma mitu aastakümmet kestnud karjäärile ning mõtestab lahti olulisemaid lugusid.

Super Bowl leiab aset 14. veebruaril SoFi staadionil Los Angelese lähistel. Esimest korda kantakse Ameerika jalgpalli suurmängu üle ka Disney+ vooguedastusplatvormil.