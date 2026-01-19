X!

Bianca Rantala valiti Soome jazz-orkestri UMO residentheliloojaks

Bianca Rantala
Bianca Rantala Autor/allikas: Renee Altrov
Eestist pärit helilooja, vokalist ja dirigent Bianca Rantala valiti UMO Helsinki Jazz Orchestra residentheliloojaks.

Rantala residentuur kestab sügisest 2026 kevadeni 2027. Selle jooksul kirjutab ta orkestrile uusi tellimusteoseid, mis kõlavad UMO kontsertkavades läbi kogu hooaja, ning osaleb ka orkestri kunstilises kureerimises helilooja rollis.

UMO Helsinki Jazz Orchestra on Soome ainus professionaalne jazz-orkester ning üks Euroopa väheseid täiskohaga bigbände, andes ligikaudu 80 kontserti aastas Soomes ja välismaal.

Rantala kuulub UMO uuenevasse kunstilisse juhttriosse koos peadirigendi, saksofonisti ja dirigendi Ville Vannemaa ning residentartistina tegutseva Ameerika laulja ja helilooja Michael Mayoga.

Bianca Rantala on Eesti-Soome auhinnatud helilooja, dirigent ja vokalist, kes on kirjutanud teoseid ja sadu arranžeeringuid erinevatele koosseisudele kooridest kuni sümfooniaorkestriteni ning tegutsenud ansamblijuhi ja lauljana nii Eestis kui ka välismaal. 

Rantala on pälvinud aasta helilooja 2025 tiitli Eesti jazz'i-auhindadel ning võitnud muu hulgas Nordic Composer konkursi ja Baltic Big Band Composition võistluse.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

