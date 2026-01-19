Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

"Start! Täna alustas uus üle-Eestiline raadiojaam XFM! Nooruslik, energiline ja tänase muusika nägu," seisab esmaspäeva kesköösel varem Tre raadio, nüüd XFM-i ühismeediasse postitatud teates.

XFM-i juhib Digiposter OÜ. Nuvola Mediale kuuluv Digiposter OÜ sisenes raadiovaldkonda juba möödunud aasta oktoobris, kui lansseeriti Raadio X. Koos Nuvola Media omaniku ja Digipostri tegevjuhi Priit Pedanikuga esindavad Digiposter OÜ-d Raul Lõhmus, Hardi-Indrek Potter ja Pent Annert.

"Seoses Raadio X lansseerimisega lõime omale majasisese võimekuse müüa ja toota audiosisu ja -reklaame. Otsisime juba mõnda aega aktiivselt võimalusi raadio valdkonnas laienemiseks, et meie ettevõttes olevaid võimalusi paremini ära kasutada ning luua ka sünergiat meie digitaalse välimeedia valdkonnaga. Tre Raadio sagedusvõrgu omandamine võimaldas meil luua kiirelt üle-Eestilise katvusega uus raadiojaam," selgitas Nuvola Media omanik Priit Pedanik ERR-ile.

Pedaniku sõnul on raadio XFM otseses konkurentsis kõikide eestikeelsete raadiojaamadega, mis on suunatud sihtrühmale 20-40. "XFM on oma kuulaja nägu - tegus, positiivne ja hoogne. Meie peamine sihtrühm on eestikeelsed inimesed vanuses 20-40. Kuna säilitame kanalis piirkondliku sisu ja reklaami, oleme lähedal ja relevantsed ka väiksemate piirkondade kuulajatele," sõnas Pedanik, kelle uue raadiojaama eetris on näiteks ka saade "Järvamaa pühapäev".

Jätkuva piirkondliku sisu ja kohaliku uudiste edastamise kõrval saab varasemast rohkem tähelepanu värske Eesti muusika. Seda võib näha ka saatejuhtide nimistust. Reede ja laupäeva õhtul jagavad tund aeg XFM-i eetrit saates "Klap" omavahel ära noored produtsentid Boipepperoni (Frederik Mustonen) ja Qslap (Rasmus Kuslap) ning räppar Kermo Murel (Max Õispuu). "Uue kanali strateegia on hoolikalt paika pandud lähtudes nii meie kuulajate kui reklaamiandjate huvidest," kommenteeris Pedanik.

Saatejuhtidena löövad veel kaasa Simo Toode, kes on "raadiojaama häälena" eetris iga päev ning nädalavahetusteti vastutab ka progressiivse house- ja meloodilise techno-muusika saate "Xenon" eest. Reedeõhtust klubimuusika saadet juhib Sven Arusoo. Uudistesaadete eest vastutab Liis Amor ning "Järvamaa pühapäeva" juhib Mati Palmet.

Seni Tre raadio käsutuses olnud sagedustelt kadus ka EKRE poliitikute Martin ja Mart Helme saade "Räägime asjast". "Uuenevas raadiojaamas poliitilise sisuga saateid me eetris kuulda ei soovi. Sõnasaateid poliitilistel teemadel meil eetris olema ei saa," ütles Pedanik varem ERR-ile. Küll aga jätkab saatekava järgi lõunanaabrite turismisihtkohti, muuseume, ajalugu, kultuuri ja toite tutvustav "Läti on lähedal".