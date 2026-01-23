X!

Kuressaare raegaleriis avati Kristina Õlleki tööde näitus

Foto: Priit Mürk/ERR
Kuressaare raegaleriis avati reedel Eerik Haameri kunstikonkursi kaheksanda laureaadi Kristina Õlleki tööde näitus.

Õllek kasutab oma loomingus omalaadset tehnikat, kasvatades fotopaberile meresoola, mis muudab töö ruumiliseks. Ta kasutabki mitmesuguseid orgaanilisi materjale, et väljendada Läänemerega seotud teemasid. Tema kunsti vastu tuntakse huvi laialdaselt – praegu on Õlleki tööd väljas peale Kuressaare ja Tallinna ka Inglismaal ning Poolas. Lähikuudel lisanduvad veel Riia ja London.

"Need, mis siin näitusel on väljas, on tööd, mis on aastatest 2023–2026. See töö on foto, mille peal olen alustanud soola kasvatamise protsessi, mis kestab kaks kuud. See on aeglane, minu enda välja tuletatud meetod, kuidas on üldse võimalik soola sellisel viisil kasvatada. See oli pikk eksperimenteerimine, millist fotopaberit kasutada, kuidas on võimalik seda tekitada. Foto on siin, mida te näete, ja sool on kasvanud äärtest järjest foto peale. Siin on keemiat ja siin on füüsikat, aga see on puhas meresool ja selles ongi natuke müstilisust," tutvustas kunstnik.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

