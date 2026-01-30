Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna pälvis Tartu Maarja kogudus

Piiblinäitus "Alguses oli Sõna" avati eelmise aasta juunis Tartu Maarja kirikus. Tegu on koguduse enda algatuse, initsiatiivi ja teostusega.

Eesti Kirjandusmuuseumi auhinnakomisjon tunnustas Tartu Maarja kogudust ning Lea Hallikut, kes on avanud Eesti Kirjandusmuuseumi ja arhiivraamatukogu kogud laiale publikule piiblinäituse ja sellega seotud vestlusõhtute kaudu. Näitus toob haruldased ja väärika ajalooga trükised arhiivikeskkonnast avalikku ruumi ning näitus koos vestlusõhtutega lõi sisuka dialoogi teaduse, kultuuri ja kogukonna vahel.

Auhinna väljakuulutamisel pidas ettekande piibliteadlane ja teoloog Urmas Nõmmik. Muusikalised vahepalad kõlasid Helika Gustavson-Rätsepa, Elo Kikase ja Lea Halliku esitluses.

Kirjandusmuuseumi sõbra auhind on tunnustus väljaspool muuseumi tegutsevale loojale, teadlasele või institutsioonile, kes on eelmisel kalendriaastal avaldanud vähemalt ühe kõrgel tasemel teose, korraldanud sündmuse või teinud algatuse, mis väärtustab ja tutvustab laiemale avalikkusele Eesti Kirjandusmuuseumi tegevust.

Kirjandusmuuseumi sõbra tiitel on varasematel aastatel omistatud Mehis Heinsaarele (2023), Musta Kasti teatritrupile lavastuse "Lilli" eest (2024) ning Holstre Külaseltsile (2025).

Auhinnaks on keraamik Merle Kusma kujundatud "Lilla Daami" kohvitassid, kotitäis Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastuse väljaandeid ning rahaline preemia.